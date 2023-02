Farmácias e segmentos varejistas do comércio terão funcionamento normal no Carnaval

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) comunicou, nesta terça-feira (14),que empresas pertencentes às categorias econômicas de farmácias, varejistas de gêneros alimentícios, de material de construção e elétrico, entre outras empresas sem representação sindical específica, radicadas em Salvador, poderão funcionar normalmente nos dias de Carnaval, bem como convocar seus funcionários para o trabalho.

De acordo com a Fecomércio-Ba, as Convenções Coletivas de Trabalho firmadas por estas categorias não exigem o pagamento de bonificação extra aos funcionários que trabalham no período carnavalesco.

Ainda, a entidade ressaltou que a festa, em Salvador e em parte significativa da Bahia, não é considerada feriado, sendo este o motivo pelo qual cabe ao empresariado optar ou não pelo funcionamento do estabelecimento, exceto na existência de instrumento coletivo de trabalho ou legislação local que impeça o exercício da atividade comercial nesses dias.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira da festa momesca, respectivamente. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a decisão segue resolução do Conselho Monetário Nacional, que não considera sábados, domingos e feriados dias úteis para fins de operações bancárias.

Já na Quarta-Feira de Cinzas (22), o início do expediente será às 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.

A Febraban orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

*O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.