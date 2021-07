Faro ataca SBT, e emissora nega que se ele recusou a fazer exame para covid

O SBT negou que o apresentador Rodrigo Faro tenha se recusado a fazer um teste para coronavírus quando foi até a emissora gravar uma ação comercial com Eliana, no último dia 30 de junho. A emissora divulgou uma nota sobre o caso depois de ser pressionada pelo próprio Faro, depois que foi informado que ele havia se negado a ser testado. Como ele está com covid-19, pessoas das duas emissoras estão em quarentena por terem tido contato com Faro.

A emissora diz que quando Faro chegou foi recepcionado por dois funcionários que o levaram ao camarim, onde foi informado sobre a necessidade de fazer o teste. Faro disse que havia feito um teste já pela manhã, por conta da gravação de uma ação comercial para outro cliente. Ele mostrou o resultado negativo. "Diante disso, foi liberado da realização de um novo teste e se colocou à disposição para realizá-lo novamente se necessário fosse", diz o SBT em nota.

O SBT diz ainda que Faro não circulou pela emissora, ficando só no camarim e no estúdio onde gravou a ação.

A nota foi divulgada depois que Faro usou os stories do Instagram para atacar a emissora. "Jamais me neguei a fazer exame! Diga a verdade, SBT. Vocês não me deixaram fazer exame porque já tinha feito", escreveu. "Não vão dizer que seus funcionários do departamento comercial Flávia e Davi disseram que eu não precisava fazer exame?".

Funcionários afastados

Por causa da visita de Faro, a apresentadora Eliana e os mais de 30 funcionários da produção foram afastados do trabalho. Isso porque Faro foi diagnosticado com Covid-19 nessa sexta-feira, 2. Todos os funcionários serão submetidos a novos exames. Também foram afastados os cerca de 40 funcionários com quem ele teve contato nas gravações na TV Record.

A emissora exige que todos os visitantes realizem triagem no ambulatório antes de entrarem nas dependências. Segundo o site Notícias da TV, Faro chegou a apresentar um exame recente, onde constava o resultado negativo para o vírus. O apresentador do programa “A Hora do Faro”, passou algumas horas na emissora gravando uma ação de merchandising com Eliana e, inclusive, tirou fotos com alguns funcionários.

Na quinta-feira, 1º, o apresentador também manteve a rotina de gravações na Rede Record. Ao chegar no set, no entanto, ele já havia relatado que não estava se sentindo muito bem. Mesmo assim, quis seguir com os compromissos para não atrapalhar o cronograma. Rodrigo Faro teve evidente piora ao final do expediente, com febre e calafrios. Ele foi submetido a um exame de Covid-19.

Na sexta, o apresentador recebeu resultado positivo. A Record afastou cerca de 40 funcionários, nos quais Faro manteve contato durante o expediente. A direção do SBT também foi notificada com o resultado, que se irritou com o fato do apresentador ter se recusado a fazer o exame e, por consequência, ter posto os funcionários em risco.