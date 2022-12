Farofa da Gkay pode deixar de ser exclusiva para convidados em 2023

A edição de 2022 da “Farofa da Gkay”, que aconteceu pelo segundo ano consecutivo em Fortaleza, chegou ao fim e as especulações sobre o futuro do evento já começaram. Isso porque a influenciadora contou em suas redes sociais que poderia ser o último ano da festa neste formato, apenas para convidados, pois para 2023 a influenciadora tem novos projetos. A edição 2022 contou com transmissão ao vivo pelo Globoplay e pelo Multishow.

"Quando eu disse que essa seria a 'Farofa das Farofas', seria por um motivo. Então, ano que vem, chega um projeto novo por aí, que acho que vocês vão gostar. Mas só vou definir isso no começo do ano que vem, quando eu voltar para São Paulo”, disse Géssica Kayane, em vídeo publicado no Story do Instagram.

Além da declaração sobre o que poderia acontecer nas próximas edições, a influenciadora abriu uma caixa de perguntas em seu Instagram para que os fãs pudessem questionar e especular sobre a Farofa. Em uma das perguntas que ela recebeu a respeito do “Dark Room”, Gkay diz que, mesmo se pudesse dizer, "não caberia tudo em um Story só".

Especulações sobre 2023

Após as declarações de Géssica Kayane sobre a “Farofa das Farofas” e um novo projeto em andamento, especulações sobre a edição 2023 do evento começaram a aparecer na Internet, inclusive um boato de que a próxima edição do evento poderia acontecer num navio.

gente quando falei que ia começar um novo ciclo é pq talvez agr a farofa seja aberta e não fechada mais ou seja duas ou não sei ainda kakakaka calma gente — 26 DIAS PRA FAROFA (@gessicakayane) December 10, 2022

Em suas redes sociais, a influenciadora pediu calma aos seguidores afirmando que também não sabia como será a próxima Farofa, se será fechada ou aberta, ou até mesmo se irá haver duas edições no mesmo ano. “Não sei se vai ser em navio ou ilha ou festival, nem eu sei ainda. Mas podem ter certeza que quando eu souber vocês irão saber, não especulem algo que nem eu sei. A festa acabou de acabar!”, declarou Gkay.

Géssica Kayane pediu para não a cobrarem sobre algo que ela ainda não sabia, pois também é tudo muito novo para ela. “Porque sempre foi só meu aniversário e agora envolve muitas coisas. Sei que vocês estão afoitos tanto quanto eu, mas tem respostas que precisamos de tempo e tudo é no tempo de Deus também então, por agora, vamos fofocar sobre o que rolou”, finaliza a influencer.