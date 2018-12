Farol da Barra projeta filme natalino até o dia 23

Pode até ser que uma árvore repleta de luzes seja a referência de decoração natalina para a maioria das pessoas, mas na noite desta sexta-feira (7), quem refletiu, em Salvador, o sentimento típico do Natal foi um dos principais pontos turísticos da capital: o Farol da Barra.

Em meio a tantas microlâmpadas em LED, dentre as 4 milhões espalhadas pela cidade, de repente, um breu tomou conta do local. Minutos depois, às 19h, o Farol da Barra não só iluminou, como também projetou, em sua fachada centenária, um vídeo com referências ao Natal, ao amor e à Bahia.

As imagens, lançadas por cinco projetores posicionados a cerca de 100 metros do Farol, numa altura de oito metros, chamaram a atenção até mesmo de quem vê o monumento diariamente, há mais de 30 anos, como é o caso da empresária Fátima Weill, 61 anos. Acompanhada do marido e do filho, Fátima contou que ficou impressionada com "a perfeição e nitidez das imagens".

"Uma arte incrível, linda e que realmente encanta. Em tanto tempo morando na Barra, nunca vi algo assim. Estou aqui por acaso, não sabia de nada disso", comentou, acrescentando que a atração precisa ser divulgada, "para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ver a coisa linda que é".

As imagens que tanto encantaram Fátima têm concepção do VJ Davi Cavalcanti, o Gabiru, que ressaltou, no filme de nove minutos, "uma mensagem de Natal, com destaque para sentimentos como amor, paz e esperança". Segundo Gabiru, "são as luzes que nos iluminam para um mundo melhor".

Moradora da Barra há mais de 30 anos, Fátima comemorou a novidade

Luzes de Natal

Conforme o diretor municipal de Iluminação Pública, Júnior Magalhães, a prefeitura foi atrás de referências de decorações de Natal em cidades como Gramado, no Rio Grande do Sul. Daí surgiu o projeto "Luzes de Natal", presente também em outros pontos da cidade, como o Elevador Lacerda, que exibe um moving light, esquema de movimentos e iluminação.

Outro exemplo é a "Caixa Mapeada". Semelhante a um embrulho de presente - só que de 4x4 metros -, ela é capaz de exibir vídeos e imagens natalinas. Instalada na praça do Farol, ao final de cada exibição, que dura cinco minutos, o público ainda pode projetar a própria imagem no telão: basta ficar em frente à estrutura.

"Nós buscamos inovar com o conceito de luz e emoção, além do conceito da valorização da nossa cidade, dos nossos pontos turísticos. A projeção mapeada é um marco na iluminação de Salvador", comentou Júnior, acrescentando que o filme pode ser assistido no local até o próximo dia 23, de segunda a segunda, sempre das 19h às 22h.

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

No Dique do Tororó, desde o dia 5, o filme é projetado numa parede flutuante, mantida pelas águas do local, e pode ser visto até o dia 14 de dezembro, também de 19h às 22h.

Do acarajé, às avenidas lotadas de "pipoqueiros" no Carnaval, o filme natalino é recheado de referências à Cidade da Música. E ao resto do Nordeste também: tem xilogravura e boneco de Olinda. As imagens, em cores e tons fortes, acompanham a trilha sonora assinada por Jarbas Bittencourt.



Susto do bem

Recém-chegado em Salvador, o biomédico Jean Carlos Soares, 32, comemorou a iluminação natalina. Após quatro anos estudando em São Paulo, Jean, que mora na região da Avenida San Martin, disse que não esperava encontrar algo tão "inovador".

"Valeu muito a pena ter vindo visitar a Barra hoje. Foi por acaso, apenas saímos para passear, ver gente, e fomos surpreendidos com essa coisa incrível. Muito bonito mesmo", afirmou ele, acompanhado da namorada, a atendente de telemarketing Maiara Barreto, 26.

Inauguração teve cinco minutos de show pirotécnico

O momento de escuridão que antecedeu a primeira exibição do filme na Barra, segundo Maiara, foi um "susto do bem".

"Nossa, eu achei a coisa mais linda do mundo. Mas antes, pensei: 'meu Deus, o que é isso, faltou luz, logo agora? Do nada, essa iluminação, imagens maravilhosas'", resumiu ela, enquanto admirava o Farol.

A primeira exibição mal tinha terminado e a comerciante Giccilene Jong, 60, não escondia a ansiedade pela próxima. Vinte minutos depois - tempo de intervalo entre uma projeção e outra - lá estava ela: com olhos e ouvidos voltados ao "telão".

"Não vou me cansar de ver nunca. Achei muito impressionante, principalmente porque dá pra ver tudo com clareza. Quem não viu precisa ver", sugeriu.

Não bastasse o clima natalino, a pouco mais de 20 dias do Réveillon, um show pirotécnico de cerca de cinco minutos roubou, mais uma vez, a atenção dos que, nesta noite, viram de perto o que é que o Natal da Bahia tem.