Farol da Barra terá show de Lincoln & Duas Medidas na final da Copa América

O adversário do Brasil na final da Copa América, que acontece domingo (7), às 17h, só será conhecido na noite desta quarta-feira (3). A seleção enfrentará o vencedor do confronto entre Peru e Chile, que se enfrentam às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Apesar disso, a festa no Farol da Barra, que já virou tradição para os torcedores, está definida: Lincoln & Duas Medidas.

O cantor será o responsável por agitar a galera na festa de comemoração do título - ou vai ajudar os torcedores a afogarem as mágoas - e subirá no trio a partir das 19h.

A Arena Brahma, no Farol, tem acesso gratuito. O espaço, que comporta até 10 mil pessoas, abrirá as portas às 15h30, para que a galera comece o esquente ao som do DJ Ober. Pouco antes das 17h, os telões serão ligados.

O espaço conta com bares fixos, minibares e ambulantes internos credenciados, além de banheiros, segurança, ambulâncias e foodtrucks com opções de lanches.