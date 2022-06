Fãs criticam Éder Militão por viajar e 'esquecer' esposa grávida

Campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid nesta temporada, o zagueiro Éder Militão, de 24 anos, está de férias no Brasil após o fim da competição europeia. Natural de Sertãozinho, interior de São Paulo, o jogador veio curtir o período junino ao lado da família, mas a viagem não agradou parte dos seus seguidores nas redes sociais. Isso porque a esposa de Militão, Karoline Lima, ficou em Madri no 9º mês de gestação.

Após foto publicada no seu Instagram, ao lado de familiares, internautas questionaram o motivo do jogador ter deixado Karoline na Europa tão próximo do nascimento de Cecília, nome da criança. "E a Karoline e Cecília, como estão?", "E Karoline, meu filho? Se ligue", cobraram seguidoras. Outra usuária lamentou a presença do atleta fora da Espanha sem a esposa: "A filha dele quase nascendo e ele tirado férias no Brasil".

Cecília será a primeira filha do casal. Essa não é a primeira polêmica envolvendo Militão e a gravidez de sua esposa. Há poucos dias, Karoline teve que ir a um hospital em Madri às pressas por suspeitar que estava em trabalho de parto, mas não passou de um alarme falso. Nas redes sociais, a influenciadora explicou que, na época, teve algumas contrações e por isso foi até a unidade médica. Ela ressaltou que não está sozinha na cidade.

"Eu tô em casa, tá? Tô de repouso. E não estou sozinha. Na verdade, eu nunca mais vou estar sozinha. A Pri e a Bruna (amigas) estão me ajudando caso a Ceci queira realmente dar as caras. Eu sempre compartilhei minha vida com vocês, dessa vez, lógico, não seria diferente", afirmou

Alguns dias antes ela também chegou a publicar que Militão estava curtindo "as melhores baladas de Miami", nos Estados Unidos. "Vocês perguntam onde estou, e como vocês podem ver, estou em Madri. E sobre o Éder que vocês me perguntaram muito, você encontra ele nas melhores baladas de Miami". O vídeo foi apagado pouco tempo depois dos stories.





