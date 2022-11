Fãs de Caverna do Dragão fazem último episódio para animação; assista

A série animada, Caverna do Dragão, fez muito sucesso na TV brasileira nos anos 1980 e 1990, mas seu final é um mistério. Por isso, alguns fãs do desenho adaptaram um final para trama e agora tudo faz mais sentido para o enredo.

A série conta a história de seis jovens que, durante uma brincadeira numa montanha-russa, são transportados para um Reino neste novo universo, com armas e roupas mágicas, eles contam com dicas do Mestre dos Magos para se livrar dos vilões e voltar para suas casas.

O primeiro episódio da Caverna do Dragão foi lançado no dia 17 de setembro de 1983, e hoje contabilizam 27 episódios, 3 temporadas. No episódio final da animação, os seis jovens que estão presos no Reino descobrem que o vilão Vingador é, na verdade, filho do Mestre dos Magos, que dá (finalmente) a opção deles voltarem para casa.

Até outubro de 1999, esse roteiro era desconhecido do mundo. Quem recebeu os detalhes do episódio "em primeira mão" foi o jornalista brasileiro Pablo Miyazawa. A história que o jornalista recebeu falava sobre um final em que o Mestre dos Magos e o Vingador, personagens centrais da trama, eram a mesma pessoa. Essa teoria não é tão bizarra porque tem relação com o jogo de RPG que deu origem ao desenho, onde um jogador serve como "mestre" e "rival".

"Eu era um repórter inocente, e recebi um boato por e-mail sobre o final do desenho. Consegui o contato dos produtores e entrei em contato. Todos me responderam falando que aquela história era mentira. E o Reaves foi tão legal que me mandou o roteiro do episódio que ele tinha escrito", disse Pablo.

O final inventado pelos fãs então, não foi tirado do nada. Ele é baseado no roteiro de Michael Reaves.

Baseado no RPG Dungeons & Dragons, o desenho foi criado em 1980, por Gary Gyrax e, em 1986, CBS e Marvel, detentoras do produto, decidiram interromper a produção que tinha três temporadas e 27 episódios. Um ano antes do fim, o roteirista Michael Reaves escreveu o roteiro para o episódio final.

O jornalista Miyazawa conta que, à época, não se deu conta do furo que tinha nas mãos. Para ele, um dos motivos de o desenho ser tão querido é esse mistério em torno do final. No Brasil, o Caverna do Dragão ficou cerca de 20 anos no ar pela TV Globo entre os anos 1980 e 2000.

O vídeo que está rodando a internet com legendas em português foi uma ideia do Kevin Costa, 17. Ele conta que descobriu o vídeo original e alguns até com legenda em PT-BR, mas de má qualidade. A produção original demorou quatro anos e foi feita por fãs americanos.

"Estou feliz com a repercussão, não sabia que chegaria a esse ponto. Surgiram pessoas no meu Instagram agradecendo, pois eles conseguiram assistir graças ao meu vídeo. Tinham outras legendas em português, mas eu aperfeiçoei", concluí Kevin.