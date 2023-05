Fãs de Ludmilla reclamam dos valores para 'Numanice' em Salvador e Rio

Mais uma edição do Numanice chegando pelo Brasil, e os fãs da cantora Ludmilla estão reclamando, novamente, dos valores para o evento. Com a popularidade da apresentação pelo país, a artista resolveu fazer a "maior Numanice da história".

Nesta segunda-feira (15), os ingressos começaram a ser vendidos no Rio de Janeiro para o show no Engenhão, um dos maiores estádios que a cantora vai tocar.

Os valores variam entre R$ 130 para a cadeira oeste inferior, com meia entrada social, até R$ 700 no fron stage unissex. No entanto, esses preços não chocaram só os cariocas.

Em Salvador, quando saiu a venda dos ingressos para o show na capital baiana há algumas semanas, os soteropolitanos também reclamaram dos valores exorbitantes, enquanto outros adoraram que pagaram bem menor que os cariocas.

Mesmo com uma quantidade menor e o espaço também - que será feito no Wet'n Wild, na Paralela, o público de Salvador terá de desembolsar R$ 300 a área vip com open bar, que já está no 5° lote. Já quem quer pagar menos, terá de ter um cartão de meia entrada par comprar por R$ 60.

Apesar de ser um valor bem menor do que o Rio de Janeiro, muitos reclamaram que o open bar estava bem caro. Outros disseram que é importante fomentar a cultura feminina, principalmente de um evento que já conquistou o Brasil inteiro.