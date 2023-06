Fãs de Taylor Swift brigam com cambistas nas filas por ingresso no Rio e SP

A venda para ingressos para os shows de Taylor Swift no Brasil teve confusões no domingo (11) nos pontos de bilheteria física no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde a cantora fará três apresentações em novembro. As vendas gerais começaram nesta segunda (12) e na véspera os locais de venda já estavam movimentados. Fãs e cambistas entraram em conflito.

Do lado de fora do Allianz Parque, em São Paulo, e do Nilton Santos (Engenhão), no Rio, os fãs ficaram acampados para conseguir comprar logo na abertura da bilheteria os ingressos para ver a cantora internacional ainda este ano.

No entanto, diversos cambistas conseguiram burlar o sistema da organização dos fãs e furaram as filas nas duas únicas capitais confirmadas para o "The Eras Tour". O caos acabou se estabelecendo horas antes da venda dos ingressos.

Nas redes sociais, diversos fãs publicaram vídeos e relatos de trocas de ofensas, xingamentos, cambistas ameaçando fãs com barras de ferro, até agressões entre os homens que furaram as filas e a polícia. A polícia foi chamada e alguns suspeitos foram detidos.