Fasano Salvador comemora 3 anos e faz homenagem a Letieres Leite

O Fasano Salvador completou 3 anos de inauguração nesta quarta-feira, 08 de dezembro. Para celebrar, promoveu uma apresentação do projeto Rumpilezzinho, no rooftop do hotel. O show também homenageou o saudoso maestro Letieres Leite, que faz parte da história do Fasano Salvador e chegou a se apresentar na inauguração do hotel, ao lado da Orkestra Rumpilezz e de Caetano Veloso.

Localizado no Centro Histórico, o Fasano Salvador ocupa um edifício histórico tombado e sua reforma teve projeto do arquiteto Isay Weinfeld.