Fase final de Amor de Mãe começa nesta segunda

Rita (Mariana Nunes) descobre o segredo de Thelma (Adriana Esteves) e é atropelada pela dona da Tasca do Passeio. Corta! Seis meses depois, os personagens estão seguindo suas vidas, buscando seus objetivos, e também se adaptando às mudanças na rotina em consequência da pandemia do Coronavirus. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência.

Amor de Mãe, novela de Manuela Dias com direção artística de José Luiz Villamarim, foi interrompida em março de 2020 por conta da doença que atingiu o mundo. A equipe só voltou a gravar cinco meses depois e com a pandemia inserida na história. Nos capítulos que estreiam nesta segunda-feira (15), Lurdes (Regina Casé), Thelma, Vitória (Taís Araujo) e os demais personagens seguem seus motes, mas munidos de máscara, álcool gel e distanciamento social.

O primeiro episódio da fase final de ‘Amor de Mãe’ traz Dona Lurdes agoniada por não poder sair de casa para procurar o filho. Afinal, cadê Domênico? E Thelma não vai poupar esforços para que a mãe de Magno (Juliano Cazarré), Érica (Nanda Costa), Camila (Jéssica Ellen) e Ryan (Thiago Martins) não descubra que Domênico, seu filho perdido, é, na verdade, Danilo (Chay Suede).

A trama já começa com três mortes. Estela (Letícia Lima) será a primeira a se despedir da trama, logo no capítulo desta segunda (15). Tudo acontece porque ela dopa o Álvaro (Irandhir Santos) e entrega um arquivo que o compromete para Vitória (Taís Araujo) e Raul (Murilo Benício). Na sequência, ele vai se vingar e pedir que Belizário (Tuca Andrada) dê um fim na ex-amante:

"Quando acordei, já sabia que a Estela tinha aprontado... Só faltava saber o quê. A gente chamou um técnico que me deu a lista de tudo que ela copiou do meu computador. Agora a Estelinha vai zerar a dívida dela comigo", conta Álvaro, em papo com Marconi no presídio.

Além de Estela, Jane também sairá de Amor de Mãe no primeiro capítulo da fase final. Ela vai descobrir que Thelma matou Rita, a mãe biológica de Camila e vai confrontar a amiga:

"Eu acabei indo lá nessa estradinha, até falei com um frentista, num posto de gasolina. Mostrei uma foto sua e ele se lembrou de você, Thelma. Ele me disse que desamassou o seu carro. Até riu dizendo que você tinha atropelado uma capivara de ré. Mas agora, com essa multa...Como é que você atropela a mãe biológica da mulher do seu filho? A Rita era avó do seu neto". Thelma vai inventar uma história e dizer que Rita tentou a extorquir, mas Jane não vai cair na história e acabará sendo morta pela melhor amiga.

A terceira morte da semana será a de Marconi (Douglas Silva). Depois de fugir da prisão, ele vai atrás de Betina (Isis Valverde) e Sandro (Humberto Carrão). A intenção do bandido é de se vingar do amigo, já que Vitória e Raul foram os responsáveis pela sua prisão. Para isso, ele vai sequestrar o casal e acabará morrendo nos braços de Sandro:

"Quer me convencer que você não sabia... Até quando as pessoas acham que essa desculpa vai colar? “Eu não sabia”. (emocionado) Justo você, irmão?? Você sabe o que é estar preso! Tu me mandou de volta pro inferno?!"

Essas e outras cenas foram gravadas durante a pandemia. Em entrevista, Manuela Dias falou sobre a relação da trama com o covid-19:

"Fiz um salto de 6 meses a partir do momento em que Thelma atropela a mãe de Camila. Resolvi colocar o número de mortos e infectados naquele momento, que eram 9 mil mortos. E isso dá para a gente essa dimensão, da gravidade do que estamos vivendo. A pandemia tem um aspecto cíclico e hoje em dia morrem muito mais pessoas do que estavam morrendo naquele momento em que a novela volta. A nossa sensação de medo diminuiu apesar de estarem morrendo mais pessoas por dia. Isso para mim é um enigma", disse a autora.

Adriana Esteves se emocionou ao falar sobre como foi gravar durante a pandemia:

"Eu tenho uma impressão de que a gente não largou a novela, não. A gente ficou com o personagem guardadinho na gente e que a gente voltou com mais entusiasmo e com muita vontade de contar essa história. É tão bom a gente ver um trabalho inédito entrando. É um prazer poder proporcionar um entretenimento para quem está em casa e saber que tudo foi feito com todos os cuidados necessários. O primeiro dia que eu e o Chay nos vimos, na cidade cenográfica, a gente ficou com uma distância, uma dor no coração de não poder se abraçar. A gente se abraçava com a impossibilidade de se abraçar. Foi muito difícil".