Fátima Bernardes assume ser 'culpada' pelo fim da TV Globinho

O Encontro estreou na tela da Globo há 10 anos e, consequência disso, a TV Globinho dizia adeus. A saída do programa de desenhos foi um baque para crianças e adolescentes da época, que ficaram órfãos da programação animada a partir das 10h.

Na noite desta segunda-feira (25), Fátima Bernardes esteve no programa Roda Viva, da TV Cultura, e confessou que o fim da TV Globinho foi culpa dela.

“Comecei a olhar a grade da Globo. Na época o ‘Globo Rural’ era diário. Tinha o ‘Globo Rural’, jornal local, ‘Bom Dia Brasil’, Ana Maria Braga… De repente, desenho. Aí jornal local, ‘Globo Esporte’ e ‘Jornal Hoje’“, iniciou.

A jornalista comentou que achou estranho ter vários programas de jornalismo, entretenimento e, do nada, um desenho no meio da manhã. Com isso, decidiu criar um projeto para substituir o horário. Comecei a ouvir que a própria TV estava com uma certa estranheza em relação a aquele horário ali. Um horário que você não anuncia... Aí sugeri um programa para esse horário. Eu pensei nesse horário e apresentei a ideia pra esse horário", disse.

Repercussão

Após a confissão da apresentadora no Roda Viva, diversos internautas se revoltaram com a 'audácia' da jornalista em retirar um dos únicos programas de desenho que ainda tinha na programação da Globo.