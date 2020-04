Fátima Bernardes comemora volta do Encontro: 'respiro na manhã'

O Encontro com Fátima Bernardes voltará, na semana que vem, à programação das manhãs da TV Globo. O programa ficou quase um mês pausado, por causa da expansão da cobertura jornalística da emissora sobre a pandemia do novo coronavírus. Mas, a partir de segunda-feira (20), retornará à telinha, de segunda a sexta, às 10h45.

A atração terá equipe reduzida e não receberá plateia. Fátima estará nos estúdios, mas toda a conversa com os convidados será via vídeos ao vivo, pelo telão do programa. Os cuidados são para evitar o contágio da covid-19.

"Eu estou muito feliz com o retorno, vai ser um programa um pouco diferente. Durante esse período de coronavírus, em que existe grande necessidade de informação, não vamos deixar de falar da pandemia, mas acredito que o 'Encontro' possa ser um respiro na manhã da população", comemorou a apresentadora, em comunicado oficial.

Entre as outras mudanças do Encontro, estão lives com cantores, nos moldes que eles estão fazendo nas redes sociais, e um quadro de Ana Maria Braga. "Além de relembrar algumas de suas receitas, vai nos contar o que tem feito na cozinha durante a quarentena", adiantou a anfitriã.

Segundo o jornal O Globo, a ideia é que a participação de Ana Maria tenha em torno de 15 minutos, diariamente. Ela aparecerá direto da cozinha da própria casa. Na primeira semana, Fátima receberá apenas uma pessoa no palco: o médico Jairo Bouer.

O programa Combate ao Coronavírus, por sua vez, seguirá na programação da Globo, sendo exibido de segunda à sexta, a partir das 9h50, e trazendo informações sobre a pandemia. Já o Mais Você, de Ana Maria, não tem data de retorno. Aos 71 anos, a apresentadora faz parte do grupo de risco da covid-19 e passa por tratamento de câncer de pulmão.