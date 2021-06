Fátima Bernardes simula harmonização facial e se incomoda com resultado: 'Assustador!'

Rosto anguloso, lábios carnudos, nariz afilado. O ideal de beleza de mulheres e homens se tornou padrão com tantos procedimentos estéticos à disposição. Mas o resultado, algumas vezes, não sai como o pretendido e a busca pela juventude eterna acaba sendo um tiro no pé. Por outro lado, os filtros das redes sociais estão aí para quem quer ver o rosto "harmonizado", sem qualquer prejuízo.

Fátima Bernardes entrou na brincadeira do filtro e mostrou uma foto de seu "novo rosto", no qual o bocão se destaca. "Que coisa mais assustadora! Isso serve para você olhar e agradecer não ter feito. Levei um baita susto quando vi. Acho que menos é mais", disse a apresentadora.

Entrevistado do Encontro, o ex-BBB Arthur Picoli concordou com Fátima: "Quando eu saí do BBB me ofereceram vários procedimentos estéticos. Na hora fiquei meio desesperado. Mas tem que consertar o quê? Não tive interesse e não fiz, os fãs também não me incentivaram", contou ele, que confidenciou um "defeitinho" que gostaria de ajustar: "O que me incomoda um pouco no meu rosto é o meu nariz, que mexe quando eu falo. Isso eu vou corrigir, sim."