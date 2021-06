Fátima Bernardes toma vacina contra a covid-19: 'Muito emocionada'

Fátima Bernades se vacinou contra a covid-19 nesta quinta-feira (3). A apresentadora do Encontro publicou fotos e vídeo no pefil dela no Instagram.

"Que alegria e ao mesmo tempo que dor por tantos brasileiros que não tiveram essa mesma chance que eu. Tomei a AstraZeneca. Vou continuar com os mesmos cuidados de sempre e esperar pela segunda dose", escreveu no primeiro post.

"Estou muito emocionada", comentou Fátima em um vídeo.