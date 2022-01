Faustão estreia na Band com o filho: 'não sei se você vai levar a sério'

Fausto Silva, de 71 anos, fez sua estreia na Band nos primeiros minutos deste sábado, 1º. O apresentador dividiu o palco do Viradão do Faustão com seu filho, João Guilherme, de 18 anos, e deu uma mostra do que virá pela frente no Faustão na Band, seu novo programa diário, que estreia em 17 de janeiro, às 20h30. Quem também vai dividir a apresentação a atração é a jornalista Anne Lottermann, que deixou a previsão do tempo no Jornal Nacional para ir trabalhar com o apresentador.

"Alô, galera! Na virada para 2022, orgulhosamente eu anuncio que estou de volta à Band!", disse o apresentador, que já esteve à frente do Perdidos na Noite nos anos 1980.

Dividindo o palco com seu primogênito, Faustão revelou que o filho ainda não assinou contrato com a emissora. "A gente não sabe se você vai levar a sério", disse Faustão acrescentado que o motivo de ter levado o filho para ser co-apresentador de seu programa é de que a Band "é uma empresa de família".

Anne Lottermann também apresentará atração (Foto: Divulgação)

Com humor, ele também disse que estava "difícil pagar a mesada" e, por isso, resolveu empregar João Guilherme. O herdeiro contou desde criança sonha em seguir os passos do pai. "Tenho 18 anos. Acho que é um ano novo, podendo fazer um sonho que sempre tive... Desde moleque quis trabalhar com TV, agora é o momento, estou super animado", declarou. Ele também contou que teve apoio da sua mãe, Luciana Cardoso.

Faustão deixou a Globo em junho, após a emissora antecipar o fim do contrato. Ele esteve à frente das tardes de domingo da Globo por mais de três décadas. Com sua saída, Luciano Huck passou a comandar o Domingão, enquanto Marcos Mion ficou com o Caldeirão. A estreia rendeu elogios por parte de Mion: "Estou indo dormir só agora porque não poderia deixar de assistir à estreia do Faustão! Não ia conseguir dormir! Fausto é um mestre!"

Entre os quadros anunciados, estão as Cassetadas, Pizzaria do Faustão, Churrascão do Faustão, Na Pista do Sucesso, Esta é sua Vida, Grana ou Fama e Dança das Feras.