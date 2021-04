Faustão fecha contrato de 5 anos com a Band após saída da Globo, diz site

Fausto Silva já tem destino definido após deixar a Globo, no final deste ano: Band. De acordo com o portal Notícias da TV, o Faustão vai assinar na semana que vem um contrato de 5 anos com a emissora paulistana.

O retorno a Band deve ocorrer já em 2022. A ideia inicial é que ele apresente um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário, encerrando o horário nobre.

A Band foi a emissora que projetou Faustão nacionalmente, nos anos 80, graças ao Perdidos da Noite (1984-1988), programa que expunha bastidores e erros de produção, um marco para a época.

Quando deixou a Band, em 1988, Faustão comunicou os donos da emissora seis meses antes que estava indo embora. Agora, faz questão de dar o mesmo tratamento à Globo, onde terá trabalhado 33 anos ao final de 2021.

A notícia do fim da trajetória de 33 anos de Faustáo na Globo foi confirmada em janeiro deste ano. Ele não aceitou proposta da emissora de migrar para as noites de quintas-feiras, com uma projeção de faturamento menor.

Foto: Reprodução

Dias antes, a Globo havia lhe informado que vai mudar sua programação dominical em 2022 (com o futebol a partir das 18h) e que o Domingão do Faustão não estaria mais nessa grade.

O último Domingão do Faustão irá ao ar em 26 de dezembro, com uma edição especial do Troféu Mario Lago, que homenageia quem se destaca nas artes populares. Alcione, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo já estão confirmados, como informou em primeira mão nesta semana o colunista Flávio Ricco, do portal R7.