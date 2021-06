Faustão tem alta e deve voltar a gravar o Domingão nesta sexta, diz colunista

O apresentador Fausto Silva recebeu alta do hospital Albert Einstein em São Paulo, nesta terça-feira (15), de acordo com o colunista Lauro Jardim.



De acordo com o colunista, o apresentador irá gravar o 'Domingão do Faustão' nesta sexta-feira (15), após uma semana ausente. No último domingo (13), quem apresentou o programa foi Tiago Leifert.



Faustão deixou de participar da gravação do 'Domingão' na Globo pela primeira vez em mais de 30 anos.



Ele foi internado de quinta-feira (10), até terça-feira (15). Ele ficou internado por conta dos riscos de mudança de pressão e alterações nos índices glicêmicos.



Substituto de Faustão, Leifert foi bastante elogiado pela apresentação do programa.