Faustão testa positivo para covid-19, e gravações de programa são suspensas

O apresentador Fausto Silva está com covid-19 e, por isso, as gravações do programa dele na Band estão suspensas, comunicou a emissora nesta quarta-feira (19).

Faustão fez exame PCR, que deu resultado positivo. A Band diz que ele está assintomático, passa bem e vai seguir trabalhando em casa, fazendo a quarentena.

Como há edições gravadas até a quarta que vem (26), a Band afirmou que a exibição não será afetada, pois o apresentador deve voltar a gravar no início da semana que vem.

O programa de Faustão estreou na Band essa semana. No primeiro dia, conseguiu resultado expressivo, ficando em segundo lugar no Ibope. Depois, caiu para quarto, mas ainda com audiência quase quadruplicada em relação ao que a emissora tinha antes no horário, segundo o Uol.