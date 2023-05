Faustão vai deixar programa na Band e tem futuro incerto na emissora

Fausto Silva não apresentará mais seu programa diário na Band a partir de 31 de maio. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, a saída de Faustão foi apresentada por ele próprio numa reunião para a diretoria do programa na tarde desta quarta (17).. O futuro dele na emissora é incerto.

O apresentador interrompeu uma gravação na tarde de ontem para se reunir com a direção do programa. Na reunião foi comunicado o afastamento. Segundo o colunista, João Guilherme Silva e Anne Lottermann devem assumir o programa até julho, quando uma nova atração ocupará o horário. Reprises também poderão ser exibidas ao longo da semana.

De acordo com Pasin, Faustão não deve assumir nenhuma atração na Band por enquanto, e o futuro do apresentador não foi revelado, nem mesmo para a atual direção. O contrato dele com a emissora vai até 2026. Em sua segunda passagem pela Band, Faustão chegou a abrir mão do próprio salário e injetou dinheiro do próprio bolso para manter a estrutura que queria na Band.

No dia 15 de maio, o programa de Faustão na Band teve sua pior audiência da história. De acordo com dados do Kantar Ibope, a atração registrou somente 2 pontos de audiência. A máxima do programa não tem ultrapassado a casa dos 3 pontos — cada ponto do Kantar Ibope equivale a 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos.

Segundo o colunista Guilherme Ravache, publicado no Notícias da TV, as metas de audiência e faturamento da atração não foram atingidas em 2022, e programa teria deixado um prejuízo de até R$ 60 milhões.