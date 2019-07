Faustão zomba de Paula Fernandes sobre refrão Juntos e Shallow Now

Paula Fernandes foi o alvo das chacotas de Faustão neste fim de semana. Atração do quadro Ding Dong do programa comandado pelo apresentador, a cantora foi divulgar seu mais novo DVD, Origens, e cantou a música de trabalho de maior sucesso: Juntos, versão da canção Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper. Faustão nãoperdeu a oportunidade de cutucar a cantora, e questinou sobre o polêmico refrão, que rima "Juntos e Shallow Now". "Mas você procurou em dicionário tudo para colocar em português e não teve?", perguntou o apresentador.



“Tentei tudo”, respondeu ela aos risos. “Shallow now as pessoas entenderiam mais fácil porque é o nome da música”, explicou Paula referindo-se a canção original. Paula também aproveitou a oportunidade para falar do orgulho que sente da sua versão, que teve o aval de Lady Gaga.

"O que a Lady Gaga falou? Ela conhecia o 'Shallow', você meteu o 'now' nela?", quis saber Faustão. "Longe de mim querer fazer uma música melhor que a Lady Gaga, foi minha forma de homenageá-la. Mas ela recebeu a notícia de uma versão com muita alegria e me autorizou de cara com exclusividade não só a letra, sem nenhuma correção, para gravar essa música no Brasil. Quando recebi a autorização, já fiquei muito realizada", respondeu.

Shallow faz parte da trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela (2018) e ganhou o Oscar de melhor canção original na premiação este ano.

(Foto: Reprodução)

Originalmente uma parceria com Luan Santana, a versão mostrada no DVD e também ao vivo no programa da Globo não teve a parte do cantor incluída. Paula cantou sozinha na TV, enquanto no DVD o público a ajudou com a parte de Luan.

A música virou meme, logo após seu lançamento, por conta do refrão “juntos e shallow now”, que manteve apenas a expressão “shallow now” em inglês. Em português, o termo significaria algo como raso, vazio. Mas problema é que ele não faz sentido junto ao restante do refrão na língua brasileira. “Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades. Juntos e shallow now”.

“Eu com licença poética deixei o shallow now. Porque hora que eu estava fazendo a versão, que é uma versão adaptada, eu pensei ‘o que o brasileiro vai aprender melhor? Mas o que ele vai decorar melhor? O que ele vai cantar mais facilmente?'”, contou a sertaneja que abriu o quadro Ding Dong.