Faz o pix! Saiba quanto vale cada posição na tabela da Série A

A última rodada do Campeonato Brasileiro vai definir os times que serão rebaixados, além dos clubes que conseguirão as vagas para a Libertadores e para a Sul-Americana. Mas há mais em jogo do que isso. As partidas desta quinta-feira (9) também definirão quanto cada clube receberá em premiação - e milhões estão no páreo.

Cada posição na tabela vale uma quantia diferente, que varia de R$ 11 milhões a R$ 33 milhões. A distribuição é feita para 16 dos 20 times da Série A, e apenas os quatro últimos ficam foram da divisão. O que torna a luta do Bahia, assim como Grêmio, Juventude e Cuiabá (os quatro que ainda correm risco de rebaixamento) mais emocionante.

Algumas posições já estão definidas e não mudarão mesmo com a disputa da última rodada. É o caso do campeão Atlético-MG, que recebe R$ 33 milhões. Flamengo, garantido na segunda posição, e Palmeiras, na terceira, levam R$ 31,3 milhões e R$ 29,7 milhões.

No outro extremo, Sport, 19º colocado, e Chapecoense, lanterna do campeonato, já estão rebaixados e não ganharão nada.

Veja quanto é a premiação por cada posição: