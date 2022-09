'Faz parte da guerra', diz presidente da Mancha Verde após briga de torcida

Após a repercussão do confronto entre as torcidas organizadas de Palmeiras e Cruzeiro na manhã desta quarta-feira (28), o presidente da Mancha Verde, grupo da equipe paulista, Paulo Serdan se manifestou sobre o ocorrido e afirmou que situações como essa "fazem parte da guerra". Em vídeo que circula nas redes sociais, Serdan afirma ainda que a 'rapaziada' (como se refere aos integrantes da organizada Mancha Verde) foi "heroica e corajosa", em suas palavras.

"Faz parte da guerra. Tem que entrar nessa paranoias não. Faz parte da guerra bater e faz parte apanhar também. Uma hora você perde [...] nós já batemos, já apanhamos... a Mancha já bateu e vai apanhar também. Hoje foi um dia que tomou uma invertida, tomamos uma invertida e a rapaziada foi heroica, corajosa para caralh*", afirmou na gravação.

O presidente do grupo ainda afirma que nenhum integrante envolvido na briga está gravemente ferido e aqueles que tiveram algum ferimento estão procurando assistência em hospitais. "Até agora não houve ninguém com um ferimento sério, mais grave, é ferimento de briga, de guerra. Nada vai mudar na nossa história, vai continuar do mesmo jeito. Não é pra ficar nessa paranoia de caçar assunto, faz parte, irmão!", continuou.

Em um dos vídeos que circulam nas redes no momento do confronto, um rapaz sem camisa aparece sangrando e sendo empurrado por integrantes da Máfia Azul, do Cruzeiro, e é identificado por eles como o presidente da Mancha Verde. Porém, o rosto do homem não aparece na filmagem e não é possível afirmar se trata-se de Paulo Serdan.

No vídeo gravado pelo representante da Mancha, ele parabeniza os torcedores da Máfia Azul e diz que o grupo foi "digno e correto" ao não agredir torcedores do Palmeiras enquanto eles estavam caídos na rodovia. "Os caras também foram dignos e corretos com quem caiu no chão, não espancaram para matar. Faz parte da guerra e da briga", explica.

Ao fim da gravação ele ainda pede para que o vídeo não seja vazado para fora do grupo, o que indica que a mensagem havia sido destinada a um grupo de torcedores palmeirenses. Entretanto, a publicação já viralizou em redes sociais como Twitter e Instagram.

Veja vídeos registrados durante o confronto das torcidas e o depoimento de Paulo Serdan