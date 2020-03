Fazendão será usado para receber pacientes com o novo coronavírus

O Bahia vai disponibilizar o Fazendão para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (19), o governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que o antigo centro de treinamento do Esquadrão, localizado no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, receberá pacientes com a Covid-19 que não precisam de tratamentos complexos.

"A equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado fez uma inspeção hoje e aprovou o local", escreveu Rui Costa, no Twitter. "Agradeço ao presidente [do Bahia] Guilherme Bellintani pelo seu gesto de solidariedade. Baianos e baianas unidos na guerra contra o coronavírus", continuou.

Bellintani respondeu e garantiu que o Fazendão será "cedido pelo tempo que for necessário". Pouco depois, foi a vez do próprio Bahia divulgar a iniciativa.

"Colocamos um de nossos CTs à disposição do governo para receber pacientes com COVID-19 durante o tempo que for preciso. Após inspeção hoje, a Secretaria de Saúde do Estado aprovou o local. Casa do Bahia até janeiro, o Fazendão tem 125.000 m2 e 3 pavilhões com salas e 28 quartos #BBMP".

O Fazendão foi o CT do Bahia de 1979 até janeiro passado, quando foi inaugurado o CT Evaristo de Macedo. De acordo com o clube, o local tem área de 125.000 m² e três pavilhões com salas e 28 quartos. O plano é vender o espaço e duas empresas já fizeram proposta pelo lugar.

Atualmente, a Bahia tem 30 casos confirmados da Covid-19. Destes, 18 são em Salvador, cidade que mais tem infectados no estado. Em seguida, aparecem Feira de Santana (5), Porto Seguro (4), Lauro de Freitas (2) e Prado (1).

De janeiro até às 14h desta quinta-feira (19), foram notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus 998 casos na Bahia. Além dos 30 confirmados, 443 foram descartados e 525 aguardam análise laboratorial.