Fazendeiro é preso por porte ilegal de arma na Bahia; homem ameaçava moradores

Equipes da Delegacia Territorial de Baixa Grande, na região da Chapada Diamantina, apreenderam, na quinta-feira (2), três armas de fogo dentro de uma fazenda na zona rural do município. A ação foi resultado de uma investigação da unidade, que cumpriu um mandado de busca e apreensão e prendeu o dono da propriedade em flagrante por posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido.

De acordo com o apurado pelos investigadores, o proprietário da fazenda vinha fazendo ameaças a outras pessoas, usando como instrumento as armas de fogo. No local, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, outra de fabricação artesanal e um revólver calibre .38, além de munições.

Foi arbitrada fiança de R$ 6.510, que foi paga. Diante da quitação, o suspeito fica obrigado a comparecer sempre que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento, e não poderá mudar de residência sem permissão ou deixar sua casa por mais de oito dias.