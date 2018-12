Fazer faxina faz tanto mal quanto fumar 20 cigarros por dia, diz pesquisa

Se você é daqueles que ama ver a casa limpa, cuidado, você pode ter problemas respiratórios similares aos que fumantes têm. Essa informação foi garantida por uma pesquisa feita pelo núcleo de pesquisa da Universidade de Bergen, na Noruega.

De acordo com a pesquisa, aspirar pequenas partículas que se desprendem de produtos de limpeza durante a faxina está ligado à perda de funções pulmonares. Os problemas sãom gerados por causa da constante irritação das vias respiratírias por causa das partículas químicas que compõem os produtos de limpeza.

(Foto: Divulgação/Shutterstock)

No entanto, não vai adiantar dar desculpa para parar de fazer faxina ou ajudar nas tarefas domésticas pois os problemas de saúde podem demorar anos para aparecerem. Mas é bom ficar atento às consequências ainda desconhecidas. “O crescente declínio das funções do pulmão das mulheres que trabalham com faxina é comparável a fumar 20 cigarros por dia”, dizem os cientistas no estudo, publicado do periódico científico estadunidense Society's American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

O grupo acompanhou 6.235 voluntários com cerca de 34 anos por mais de duas décadas e compararam seus resultados após anos. Eles identificaram que o volume de ar que uma pessoa é capaz de expirar por segundo diminuiu 3,6 ml ao ano nas mulheres que faziam faxina em casa e 3,9 ml/ano nas que trabalhavam como faxineiras. Já o total de ar que a pessoa pode exalar fazendo força diminuiu 4,3 ml/ano, nas voluntárias que faziam faxina em casa com frequência, e 7,1 ml/ano nas que faziam limpeza profissionalmente.

O estudo mostrou que as mulheres são mais afetadas por conta de um motivo: historicamente elas são educadas a cuidar od lar enquanto os homens trabalham fora. No entanto, os sintomas foram observados tanto em homens quanto em mulheres.

A pesquisa percebeu que muitos dos homens pesquisados sequer sabiam como realizar uma faxina. Quando os voluntários foram questionados sobre quem nunca havia limpado a casa, apenas 197 mulheres responderam afirmativamente. Entre os homens esse número salta para 1.512.