FBF anuncia datas da última rodada e mata-mata do campeonato baiano

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou o calendário da última rodada da primeira fase do campeonato baiano, que havia sido adiada sem data definida, por conta de jogos atrasados das segunda e quarta rodadas. Além disso, a FBF também anunciou a data das finais do estadual.

A última rodada do baiano será realizada no dia 5 de maio, quarta-feira, com todos os jogos às 19h30. São cinco partidas para definição dos classificados para as semifinais, que por enquanto tem apenas o líder Juazeirense garantido.

Antes dos confrontos decisivos, o Vitória enfrenta Vitória da Conquista e Jacuipense, em jogos atrasados das segunda e quarta rodadas. O duelo diante do Bode ocorre nesta quarta-feira (28), às 19h30, enquanto a partida contra a Jacupa será realizada no próximo domingo (2). Ambos os confrontos ocorrem no Barradão.

Veja como ficou o calendário divulgado pela FBF:

Nona rodada da primeira fase: 5 de maio, quarta-feira, às 19h30

Bahia de Feira x Unirb

Doce Mel x Juazeirense

Jacuipense x Bahia

Vitória x Fluminense

Vitória da Conquista x Atlético

Semifinais 1: 8 ou 9 de maio, sábado ou domingo, às 16h

4º x 1º

3º x 2º

Semifinais 2: 11 ou 12 de maio, terça ou quarta-feira, às 19h30

1º x 4º

2º x 3º

Finais: 16 e 23 de maio, domingo

Bahia quer adiamento

Através da assessoria, o Bahia informou ao CORREIO que vai pedir mudança da última rodada da primeira fase, marcada para um dia depois do duelo contra o Independiente, pela Copa Sul-Americana. Apesar de de disputar o Campeonato Baiano com o time de transição, o tricolor alega que já havia informado à FBF que a partir de maio utilizaria parte do time sub-23 em jogos da Copa do Nordeste e da Sula, inviabilizando a marcação de jogos em sequência.

Desde a estreia do tricolor na Copa Sul-Americana, o técnico Dado Cavalcanti tem relacionado jogadores da equipe de transição. Diante do Guabirá-BOL, na última terça-feira (27), o lateral Renan Guedes foi titular, enquanto Ignácio e Marcelo entraram no segundo tempo. O banco teve ainda as presenças do goleiro Júnior e dos atacantes Daniel Penha e Gustavo.