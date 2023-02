FBF detalha os dias e horários das semifinais do Baianão; veja

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) detalhou os dias e horários das semifinais do Campeonato Baiano. Bahia, Jacuipense, Juazeirense e Itabuna seguem vivos na luta pelo título após a primeira fase. Os confrontos do mata-mata serão disputados em dois finais de semana.

No sábado (11), Itabuna e Bahia entram em campo no estádio Antônio Elias Ribeiro, em Camacan. A partida será às 16h, com mando de campo do Dragão. Um dia depois, no domingo (12), a Juazeirense enfrenta o Jacuipense, às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Os jogos de volta ocorrem no final de semana seguinte. No dia 18 de março, outro sábado, às 16h, o Bahia recebe o Itabuna na Fonte Nova. No domingo (19), o Jacuipense pega a Juazeirense, em Riachão do Jacuipe.

Por terem feito as melhores campanhas na primeira fase, Bahia e Jacuipense têm a vantagem de decidir em casa nas semifinais.

Confira os jogos das semifinais:

Ida

Itabuna x Bahia - 11/03 (16h)

Juazeirense x Jacuipense - 12/03 (16h)

Volta

Bahia x Itabuna - 18/03 (16h)

Jacuipense x Juazeirense 19/03 (16h)