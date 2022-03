FBF divulga datas, horários e locais das semifinais do Baianão

As semifinais do Campeonato Baiano ganharam datas, horários e locais dos confrontos. Nesta quarta-feira (23), a Federação Bahiana de Futebol (FBF) detalhou a programação dos jogos de ida e volta da etapa, que começará a ser disputada já no fim de semana.

Os primeiros times a entrar em campo serão Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas, que se enfrentam neste sábado (26), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. No dia seguinte, é a vez de Barcelona de Ilhéus encarar o Jacuipense, no mesmo horário, no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista.

Já a rodada de volta terá os dois duelos disputados na quarta-feira (30). Atlético de Alagoinhas recebe o Bahia de Feira no Carneirão às 19h15, enquanto o Jacuipense pega o Barcelona de Ilhéus no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, às 21h30.

A FBF aguardava o resultado da partida entre o Atlético de Alagoinhas e Fortaleza, pela Copa do Nordeste, para a definição das semis. Como o Carcará foi eliminado pelo Leão do Pici, na noite de terça-feira (22), a próxima etapa do Baianão foi definida.

A entidade estadual também divulgou as datas e horários dos jogos de ida e volta da final do Campeonato Baiano. As partidas estão previstas para os dias 3 e 10 de abril, às 16h.

Confira a programação da semifinal do Baiano:

Jogos de ida:

Bahia de Feira x Atlético de Alagoinhas

Quando: Sábado, 26/03

Horário: 16h

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Barcelona de Ilhéus x Jacuipense

Quando: Domingo, 27/03

Horário: 16h

Local: Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista

Jogos de volta:

Atlético de Alagoinhas x Bahia de Feira

Quando: Quarta, 30/03

Horário: 19h15

Local: Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas

Jacuipense x Barcelona de Ilhéus

Quando: Quarta, 30/03

Horário: 21h30

Local: Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe