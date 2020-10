‘F*deu': Léo Santana e Luísa Sonza lançam clipe de parceria; assista

O baiano Léo Santana e a gaúcha Luísa Sonza se uniram para uma parceria cheia de ginga e sensualidade que resultou num single e, nesta quinta-feira (15), num clipe para “Século 21”. A produção audiovisual tem direção de João Monteiro e mostra o resultado da canção produzida por Rafinha RSQ, a qual mistura a batida do funk com elementos do pagodão baiano.

A letra, bastante ousada, traz muita sensualidade e o empoderamento feminino como assunto principal, quando a mulher tem o direito de curtir uma balada de forma livre e desimpedida, como afirma o refrão. "Essa noite é certo dar problema, f*deu. Vai beber, sentar, chapar sem pena. F*deu", inicia Léo. "Chegou na pista assanhada. Ela tá pra onda, tá toda desregulada. Gosta de cara e também gosta de mina. Século 21, tá tudo certo, não tem briga", emenda Luísa, no início da canção.

Para Luísa, o convite para a parceria foi super especial. “Demais poder participar deste clipe com o Léo. A gente se divertiu e trabalhou bastante para entregar um trabalho lindo pro nosso público! Esperamos que curtam bastante o resultado, fizemos com muito carinho”, declarou Luísa.

O Gigante também gostou de trabalhar com a cantora e aprovou o resultado da parceria. “Luísa, além de uma amiga querida, é uma grande artista. Ela já participou comigo do Baile da Santinha em Salvador e agora é minha parceira nessa canção. Tô amarradão nesse dueto e tenho certeza que todo mundo vai curtir muito! Nosso clipe também vai ficar lindão”, disparou ele, antes do lançamento oficial do single e do clipe nesta quinta-feira (15).

O clipe já está disponível no YouTube (ver abaixo) e a canção em todas as plataformas digitais e aplicativos de músicas.