Febre maculosa: Veja tudo o que se sabe sobre a doença

Um surto da febre maculosa na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, deixou em alerta o Ministério da Saúde. Seis casos foram registrados na cidade, e quatro pessoas morreram após uma festa em comum na qual estiveram no dia 27 de maio. No Brasil, já são 53 confirmados, a maioria no Sudeste do país. Na Bahia, 13 casos foram descartados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Quatro dos casos na Bahia foram notificados em Nova Ibiá, cidade com 6.554 habitantes no sul da Bahia, e cinco foram em Salvador. Também foram notificados um em São Felipe, um em Santo Antônio de Jesus, um em Feira de Santana e outro em Conceição do Jacuípe. De acordo com a Sesab, todo caso suspeito deve ser notificado, e até o momento, todos já foram descartados.

A última morte registrada foi de uma adolescente de 16 anos, que esteve na Fazenda Santa Margarida, na terça-feira (13). Segundo o Ministério da Saúde, oito mortes já aconteceram este ano após as pessoas serem diagnosticadas com a doença. A maior concentração de ocorrências é verificada nas regiões Sudeste (30) e Sul (17).

Como identificar e como agir

Em humanos, a enfermidade caracteriza-se por febre e máculas (manchas) vermelhas no corpo. Além disso, há sinais de fraqueza, dor de cabeça, muscular e nas articulações, tudo de início súbito. Se não for tratada, a doença pode levar à morte rapidamente.

Se diagnosticada rapidamente e tratada com antibiótico específico nos três dias iniciais de manifestações clínicas, a doença tem cura. Porém, depois que a bactéria se espalha pelas células que formam os vasos sanguíneos, o caso pode se tornar irreversível.

Segundo a pasta, no geral, os casos aparecem de maneira esporádica. A transmissão da febre maculosa ocorre somente por meio do contato com o carrapato estrela infectado pela bactéria do gênero Rickettsia. Não há, portanto, transmissão de pessoa para pessoa. “O tratamento oportuno é essencial para evitar formas mais graves da doença e óbitos”, alerta o ministério.

De acordo com a pasta, assim que surgem os primeiros sintomas, o paciente deve procurar as unidades de saúde para avaliação médica e tratamento disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). O ministério informa que tem promovido ações recorrentes de capacitação direcionadas às vigilâncias estaduais e municipais, envolvendo profissionais da vigilância e da atenção à saúde.

Em nota, a pasta informa que está sendo usado um medicamento antimicrobiano para tratar a febre maculosa e que todas as unidades federativas estão abastecidas com os remédios prioritários para o tratar a doença, incluindo São Paulo. A nota diz ainda que dispõe de estoque estratégico para envio de novas remessas aos estados que precisarem.

As mortes

Exames do Instituto Adolfo Lutz, ligado ao governo paulista, confirmaram a febre maculosa como causa da morte da adolescente Erissa Nicole, de 16 anos, que esteve em uma festa na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, no dia 27 de maio. É o quarto óbito confirmado por febre maculosa de pessoas que estiveram no evento Feijoada do Rosa, na propriedade no distrito de Joaquim Egídio. A adolescente foi ao local acompanhada o pai, que é bombeiro e trabalhou no evento.



Conforme a Secretaria de Saúde de Campinas, após apresentar sintomas, a jovem foi internada em um hospital privado no município e morreu no último dia 13. Outros dois casos suspeitos de febre maculosa em pessoas que estiveram na mesma fazenda ainda são investigados.



Um deles é de uma mulher de 40 anos, de Hortolândia, cidade vizinha, que continua hospitalizada. O outro caso é de uma mulher de 38 anos, de Campinas, que também está internada. Ela esteve em outro evento, um show do cantor Seu Jorge, realizado no dia 3 de junho, na Santa Margarida. O artista informou não ter apresentado sintomas da doença, causada por uma bactéria.



A fazenda suspendeu os próximos eventos e ficará fechada por um período de ao menos 30 dias. A empresa de eventos informou que atende às determinações da prefeitura em relação às medidas adotadas para identificar eventuais novos casos entre os frequentadores e prevenir futuras ocorrências.



Nesta quarta-feira, 14, a prefeitura anunciou um conjunto de medidas de enfrentamento à febre maculosa em resposta ao surto da doença na Fazenda Santa Margarida, ampliando as ações para todo o município. Antes do surto atual, a cidade já havia registrado duas mortes por febre maculosa este ano, com infecção em outros locais.