Fechamento da Petrobras na Bahia será discutida em Brasília

Os petroleiros discutiram com o prefeito de Salvador, ACM Neto, sobre as consequências do fechamento da Petrobrás para a cidade e o estado. A reunião aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), depois de um ato no Centro Administrativo da Bahia. ACM Neto também é presidente do Democratas e se comprometeu em levar a discussão para o Congresso.

Em nota, o prefeito assumiu o compromisso de defender os interesses dos servidores da empresa em Brasília, e informou que terá um encontro com o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, e com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, para debater o assunto. O presidente do Democratas na Bahia, deputado Paulo Azi, também participou da reunião.

Pela manhã, petroleiros, entidades da sociedade civil, prefeitos e parlamentares baianos participaram de uma mobilização pela permanência da Petrobras na Bahia. O ato público aconteceu no auditório Jorge Calmon da Assembleia Legislativa, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e reuniu cerca de 2 mil pessoas, segundo os organizadores.

Auditório ficou lotado durante o ato de protesto (Foto: Carol Athayde/ Divulgação)

Este mês, o CORREIO mostrou que a Torre Pituba, em Salvador, é uma das que serão fechadas pelas Petrobrás. De acordo com o Sindipetro-BA, cerca de 1,5 mil servidores devem ser deslocados para São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Outros 2,5 mil terceirizados que trabalham no prédio serão demitidos. À reportagem, os funcionários criticaram a falta de clareza sobre os próximos passos da empresa.

Além de servidores e terceirizados da empresa, participaram do ato da manhã desta segunda-feira representantes de cidades do interior do estado, como Alagoinhas, Araçás, Camaçari, Candeias, Cardeal da Silva, Catu, Entre Rios, Esplanada, Madre de Deus, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé.

Funcionários da Torre da Pituba estão preocupados (Foto: Mauro Akin Nassor/ CORREIO)

Os prefeitos de Alagoinhas, Araçás, Candeias, Cardeal da Silva, Catu e Entre Rios também estiveram presentes na manifestação. “Essas cidades serão diretamente impactadas com a saída da Petrobras da Bahia. Nós iremos manter uma luta intensa nas próximas semanas, porque o nosso objetivo real é garantir o emprego das pessoas”, completa Costa.

Ao final do ato, por volta das 13h, o grupo saiu em caminhada da Assembleia Legislativa até a sede da Governadoria, para um ato simbólico de apoio.

Na segunda-feira (16), um grupo de dirigentes do Sindipetro-BA e da Frente Única dos Petroleiros (FUP) conversou com os governadores dos estados nordestinos, inclusive o da Bahia, Rui Costa (PT), em um encontro do Consórcio Nordeste em Natal (RN). Eles pediram o apoio dos governantes e disseram que eles se mostraram favoráveis à permanência da Petrobras no Nordeste e ficaram de articular ações com o Congresso Nacional.