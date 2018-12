Federação Baiana de Jiu Jitsu premia os melhores atletas do ano

A Federação Baiana de Jiu Jitsu e MMA premia, neste domingo (9), os melhores atletas da temporada 2018. A cerimônia acontece no Ginásio de Esportes de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, às 9h.

No mesmo dia e local, vai ser realizado também a última etapa do campeonato baiano de jiu-jítsu do ano. Podem participar atletas das categorias juvenil, adulto, máster, pré-mirim, infanto-juvenil e absoluto.

As inscrições podem ser feitas através do site da Federação Baiana de Jiu Jitsu e MMA. A taxa para participar do evento varia de R$ 30 a R$ 80.