Federação Baiana de Vôlei realiza campeonato neste fim de semana

Para marcar a volta do voleibol baiano às quadras, após longos meses sem a realização de partidas em função da pandemia de Covid-19, a Federação Baiana de Vôlei (FBV) promoverá a Copa Estado da Bahia, entre esta sexta-feira (19) e o domingo (21). Ao todo serão 32 jogos realizados em três locais: Asbac (Pituba), AABB (Piatã) e no Ginásio Municipal de Lauro de Freitas.

O evento contará com 20 equipes (12 masculinas e 8 femininas), incluindo times da capital e do interior que se classificaram em seletivas regionais. A fase classificatória acontecerá na sexta e as finais serão no sábado e domingo.

Saulo Milazzo, diretor técnico de vôlei de quadra da FBV, afirmou que a realização da copa é um marco importante para a retomada do esporte no estado. "A pandemia nos paralisou, mas aos poucos e com os cuidados necessários temos retomado nossa rotina. Além disso, essa Copa fortalece a cena do vôlei baiano. É muito importante a realização de eventos desse porte. Nós da Federação agradecemos muito a todas as regiões envolvidas", comentou.

Equipes das cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Dias D'Ávila, Conceição do Coité, Capim Grosso, Candeias, Bonito, Milagres, Paulo Afonso, Cansanção, Luis Eduardo Magalhães e Juazeiro tem presença confirmada na competição.



