Federação Paulista anuncia cancelamento da Copa São Paulo 2021

Em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (26), a Federação Paulista de futebol (FPP) anunciou que a Copa São Paulo de Futebol Jr, conhecida como Copinha, não será realizada em 2021.

Na carta, assinada pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, a entidade ressalta a complexa logística que envolve realizar a competição, que se torna inviável por conta da epidemia do coronavírus.

“São mais de 3.800 jovens atletas que jogam em busca de um sonho. Sao longas viagens e 31 municípios paulistas envolvidos numa complexa logística de alojamento, alimentação e organização. E Justamente a grandeza da Copinha que nos fez refletir neste momento difícil de pandemia de Covid-19”, inicia o comunicado.

A FPF revelou que manteve conversas com as autoridade de saúde do Governo de São Paulo e as prefeituras das cidade envolvidas desde agosto, e a decisão tomada e que “mesmo com um rigoroso protocolo de saúde, não seria o suficiente para garantir segurança aos atletas, árbitros e demais profissionais envolvidos nos jogos, além dos moradores das cidades-sede”, continua a carta.

O documento ainda reitera o lamento da Federação em não realizar a competição, já que esse é o “primeira grande oportunidade para se mostrar ao mundo do futebol”. Para compensar a não realização desta edição, a FPF afirmou para a próxima edição, serão aceitos os atletas nascidos em 2001. Ou seja, será a primeira vez que a Copinha terá ‘atletas sub-21’.

Tradicionalmente disputada no início do ano, com a final marcada sempre para o dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, a Copinha chegaria a sua 52ª edição. São 255 Jogos em 24 dias, reunindo 128 times de todos os Estados do Brasil. Ela é disputada desde 1969

No início deste ano, antes de qualquer caso de covid, a competição aconteceu e a final foi entre Internacional e Grêmio. No estádio do Pacaembu, que também é figurinha carimbada na Copa, o título ficou com Inter após vencer nos pênaltis por 3 a 1. No tempo normal, um empate por 1 a 1. Os gols foram marcados por Guilherme Pato, para os Colorados e Tiago Barbosa, contra, empatou para o Grêmio. Foi a 5ª vez que o Internacional venceu a competição.