Federação quer Salvador como sede da Copa do Mundo de maratona aquática

A Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), com o apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), tenta colocar Salvador como sede de uma etapa da Copa do Mundo de maratonas aquáticas em 2022. A competição é organizada pela Federação Internacional de Natação (Fina).

“A Confederação Brasileira já preparou uma proposta para a Fina e a gente espera consolidar o sonho de trazer de volta para a América do Sul uma etapa da maior competição de maratonas aquáticas, onde a Bahia é celeiro de grandes atletas”, comenta o presidente da FBDA, Diego Albuquerque. “Chegou a hora de mostrar para o mundo que, além de ser um celeiro de atletas de alto nível, nós temos talento na organização de grandes eventos”, diz.

Entre os atletas baianos de destaque na modalidade estão Ana Marcela Cunha, cotada inclusive para ganhar medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Allan do Carmo e Victor Colonese. Allan terá a última chance de classificar para a Olimpíada no domingo (20), na seletiva que será disputada em Setúbal, Portugal.

Para conseguir trazer o evento para a capital baiana, a FBDA afirma que está inscrevendo o projeto na Lei Federal de Incentivo ao Esporte e busca o apoio do Governo do Estado, através da Sudesb, Prefeitura de Salvador, Saltur e também de empresas privadas. Salvador já costuma sediar a etapa de encerramento do Campeonato Brasileiro da modalidade.