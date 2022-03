Federação Ucraniana mostra estádio destruído após ataque russo

A Federação Ucraniana de Futebol divulgou nesta sexta-feira (11), imagens do estádio do FC Desna, equipe da cidade de Chernihiv, no norte do país, completamente destruído após ataque aéreo feito pelas tropas da Rússia.

O ataque teria acontecido na na noite de quinta-feira (10). Além do estádio, uma biblioteca da cidade também foi destruída. Nas redes sociais, o FC Desna ironizou o bombardeio russo. "Dispararam contra a infraestrutura militar mais perigosa da cidade", iniciou o clube.

"Mais uma vez, os invasores de Moscou dispararam contra a infraestrutura militar mais perigosa da cidade - o estádio do time da cidade. Nas fotos, as consequências do bombardeio noturno. Mas conseguiremos reconstruir tudo isso, nos tornaremos mais fortes e melhores. E vocês, vizinhos, viverão com isso a vida toda. Vitória da verdade, vitória para a Ucrânia!", continuou.

A Ucrânia vive conflito militar desde o dia 24 de fevereiro, quando foi invadida pela Rússia. O campeonato local está paralisado e os jogadores brasileiros que atuam na liga ucraniana conseguiram deixar o país.

Desde o início da guerra, a Ucrânia vem sofrendo ataques em estruturas não militares, como estádio, a biblioteca, prédios públicos e hospitais.