Federação volta atrás e decide suspender Campeonato Baiano

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) voltou atrás da decisão de manter as rodadas finais da 1ª fase do Campeonato Baiano e suspenderá o torneio a partir desta terça-feira (17). A informação foi divulgada por meio de nota da entidade.

Segundo a federação, em nota, o pedido partiu de presidentes de clubes depois da reclamação de atletas, que estavam se recusando a treinar. Em municípios como Feira de Santana e Salvador, que concentram nove dos 13 casos da doença na Bahia, já existe também a recomendação de evitar eventos.

"Suspensão decorrente de informações prestadas por presidentes de clubes, no sentido de que os respectivos atletas estão se recusando a treinar e a comparecer no local das partidas, e de que ao menos em um dos municípios que sediarão os jogos já há uma diretriz da prefeitura no sentido de proibir a realização de partidas de futebol", informou a nota.

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, já havia divulgado e comentado a decisão da FBF através da sua conta no Twitter: "FBF decidiu pela suspensão dos jogos do Baiano. Parabéns ao presidente Ricardo Lima, um cara de diálogo", publicou o mandatário tricolor.

Na última segunda-feira (16), a FBF publicou uma nota oficial comunicando a decisão de realizar as duas rodadas finais da fase classificatória com os portões fechados. Além disso, havia antecipado a última rodada do dia 29, um domingo, para o dia 25, quarta-feira. A penúltima rodada estava mantida para o próximo domingo, dia 22.

O CORREIO apurou que a primeira decisão havia atendido ao pedido de clubes do interior do estado, que alegaram não ter condições de bancar suas folhas salariais com jogadores para além do tempo previsto originalmente pela competição, com calendário até o dia 26 de abril. O Campeonato Baiano seria suspenso a partir das semifinais.

A federação explicou nesta terça-feira as razões para a primeira decisão: "Desta forma, a FBF esclarece que a decisão de suspender a competição já estava tomada, e que apenas pretendia concluir a fase de classificação, como antes deliberado, para atenuar os prejuízos desportivos, mas entende que a suspensão neste momento respeita a posição dos atletas, as informações passada pelos presidentes dos filiados e visa preservar a saúde de todos os agentes envolvidos na realização dos jogos, notadamente torcedores e os próprios jogadores".