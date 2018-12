Federer decide até o final do ano se estará em Roland Garros

O tenista suíço Roger Federer afirmou na segunda-feira (10) que vai anunciar até o fim do ano se vai participar da temporada europeia de saibro em 2019, inclusive de Roland Garros, um dos quatro Grand Slams do circuito, disputado em Paris. Nos últimos dois anos, ele ficou de fora de todo o período destas competições do calendário. Em Roland Garros, o ex-número 1 do mundo não compete desde 2015, sua última aparição por lá.

"Quero decidir logo para poder me preparar da melhor maneira possível", disse o atual número três do ranking mundial, atrás do sérvio Novak Djokovic e do espanhol Rafael Nadal. "Ainda não tenho uma definição. Preciso analisar meu corpo, minha idade, minha família, mas é lógico que gostaria de participar de Roland Garros", acrescentou o suíço, de 37 anos.

Para a decisão a ser tomada, Federer e sua equipe avaliarão se, nas últimas temporadas, o tempo parado entre os meses de março e junho pode ter sido excessivo. É exatamente nesse período em que são disputados os principais eventos de saibro do circuito, sendo Roland Garros o principal - em 2019, o torneio em Paris será realizado entre 26 de maio e 9 de junho.

Dos 20 torneios de Grand Slam conquistados por Federer, apenas um foi em Roland Garros. Isso aconteceu em 2009, quando superou na decisão o sueco Robin Soderling, que havia eliminado Rafael Nadal nas oitavas de final. O suíço não joga sobre o saibro desde maio de 2016. Seu último torneio foi o Masters 1000 de Roma daquele ano.

Federer está treinando en Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após um período de férias em Londres. Ele passará o fim de ano em Perth, na Austrália, onde vai participar da Copa Hopman, um torneio por equipes mistas. A Suíça, com ele e Belinda Bencic, é a atual campeã da competição, que será realizada entre 29 de dezembro e 5 de janeiro de 2019. A estreia dele será no dia 30, contra a Grã-Bretanha.