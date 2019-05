Federer, Nadal e Djokovic vencem na estreia em Roma

Em dia de programação cheia, após a chuva que impediu os jogos de quarta-feira (15), a rodada do Masters 1000 de Roma começou nesta quinta-feira (16) com as estreias vitoriosas do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal. Federer fez o seu retorno ao saibro italiano após três anos.



Em busca de um dos poucos títulos que não tem no currículo, o atual número três do mundo não decepcionou a torcida local. E fez uma exibição sólida para vencer o português João Sousa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h20min, sob o forte sol de Roma, após um dia de forte chuva na capital italiana.



Apesar da boa atuação, o suíço mostrou que ainda busca ritmo no saibro, superfície que retirou do seu calendário nos últimos anos. Ele voltara a competir no piso em Madri na semana passada e caiu nas quartas de final. No saibro de Roma, considerado mais lento, ele não perdeu o saque, mas precisou salvar sete break points. E fechou o jogo somente no quinto match point.



Após o jogo, Federer terá poucas horas de descanso antes de jogar sua segunda partida em Roma. A chamada "rodada dupla" será constante ao longo desta quinta em razão dos inúmeros jogos atrasados, que estavam marcados para esta quarta, mas não foram disputados por conta da chuva.



Pelas oitavas de final, o suíço vai encarar o croata Borna Coric, de 22 anos. Federer chegou a sofrer duas derrotas seguidas para o atual 15º do ranking no ano passado. Como estreou antes da chuva, Coric entrará em quadra descansado na partida prevista para o início da tarde (no horário de Brasília)



O dia também será cansativo para Rafael Nadal. O vice-líder do ranking deverá jogar duas vezes nesta quinta, também por causa da programação atrasada. E, ciente disso, não perdeu tempo na estreia. Ele atropelou o francês Jeremy Chardy por 2 a 0, com direito a um "pneu" no set inicial: 6/0 e 6/1. O jogo durou apenas 1h07min.



Em uma atuação quase impecável, Nadal cedeu apenas um break point, devidamente salvo, e faturou cinco quebras de saque. A forte performance ajuda a ofuscar as fracas apresentações nos últimos torneios que disputou. Já perto de Roland Garros, o espanhol ainda não conquistou um título sequer no saibro nesta temporada, fato raro em sua carreira.



Pelas oitavas de final, em jogo marcado ainda para esta quinta, o dono de oito títulos em Roma vai duelar com o georgiano Nikoloz Basilashvili, 18º do ranking. Assim como o rival de Federer, Basilashvili entrará em quadra descansado pois jogará sua primeira partida do dia.

Líder do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic também estreou com vitória em Roma. Dono de quatro títulos em Roma, Djokovic iniciou sua campanha no saibro italiano vencendo o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 1h06min. Contra o 22º do mundo, o sérvio caprichou no saque e acertou 88% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Terminou a partida sem ter o saque ameaçado. E ainda faturou quatro quebras sobre o rival.



Pelas oitavas de final, o número 1 do mundo vai enfrentar o vencedor do duelo entre o local Marco Cecchinato e o alemão Philipp Kohlschreiber. Eles se enfrentam ainda nesta manhã. Djokovic voltará à quadra ainda nesta quinta para o segundo jogo do dia, o que virou rotina na programação por causa dos jogos atrasados de quarta.

OUTROS RESULTADOS DO MASCULINO

Um dos favoritos ao título, o austríaco Dominic Thiem voltou a sucumbir diante do espanhol Fernando Verdasco. Nesta quinta, o campeão de Indian Wells e Barcelona neste ano foi batido por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5. Foi a terceira derrota de Thiem em três duelos com Verdasco no circuito profissional. Nas oitavas, Verdasco vai enfrentar o russo Karen Khachanov.



Também venceram nesta quinta o japonês Kei Nishikori, o argentino Diego Schwartzman e o alemão Jan-Lennard Struff, algoz do croata Marin Cilic. Nishikori e Struff vão se enfrentar ainda nesta quinta. Schwartzman vai encarar o local Matteo Berrettini também ao fim do dia.

FEMININO

Naomi Osaka fez sua estreia derrubando a eslovaca Dominika Cibulkova por duplo 6/3. A número 1 do mundo também jogará duas vezes nesta quinta. Na sequência, ela vai encarar a romena Mihaela Buzarnescu, que contou com o abandono da alemã Julia Görges. Buzarnescu levou o set inicial por 6/4, perdeu o segundo por 6/3 e o terceiro estava empatado por 4/4.



A francesa Alize Cornet também abandonou, diante da espanhola Carla Suárez Navarro, quando perdia por 6/3 e 3/0. Avançaram também a holandesa Kiki Bertens, ao superar a norte-americana Amanda Anisimova por 6/2, 4/6 e 7/5, e a britânica Johanna Kota, batendo a também americana Sloane Stephens por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/1.



Ex-número 1 do mundo, Garbiñe Muguruza despachou outra americana, Danielle Collins, por 6/4, 4/6 e 6/2. E agora vai duelar com a bielo-russa Victoria Azarenka, que entrará em quadra descansada por não ter jogado ainda nesta quinta.



Já a francesa Kristina Mladenovic surpreendeu ao derrotar a suíça Belinda Bencic, que vive boa fase, por 6/2, 2/6 e 6/1.