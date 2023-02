Feed de dancinha presencial

Nesta sexta-feira de Carnaval em Salvador, o Tik Tok saiu do celular e foi parar na avenida. Comandado por Timbalada, Luisa Sonza e convidados, o trio do aplicativo arrastou uma massa coreografada ao som de hits como Sentadona, Pagodão do Birimbola, MAMA.CITA e Tubarão Te Ama.





Andar pela Barra às 15h era quase como estar em uma versão ao vivo do aplicativo. E se a imagem dos foliões reproduzindo passos da tela do celular atrás de um trio foi por um tempo motivo de pesadelo para baianos que defendem o tradicional “meter dança”, a junção entre Tik Tok e Carnaval de Salvador ganhou adeptos.





A empresa escolheu a capital baiana, centro de coreografias virais desde antes do É o Tchan, para receber a primeira grande ação da plataforma durante o Carnaval. Além do bloco na rua, o aplicativo patrocinou o Camarote Salvador, da cantora Ivete Sangalo. “Depois de 3 anos de várias incertezas, pensamos assim: Vamos acessar onde tem esse fervo”, conta Kim Farrell, gerente de operações do Tik Tok.





O resultado, de acordo com Farrell, foi ver pessoas que assistem à plataforma de entretenimento participarem ativamente do projeto. Bruno Alves, 20 anos, usava uma viseira com o nome "Tik Tok" e nem fazia parte do bloco. Pegou o item no Rock in Rio e combinou com a roupa rosa usada para coreografar ao lado do trio. Quando a cantora Luísa Sonza começou a cantar a música “Sentadona”, o jovem fez todos os passos, com direito a se jogar no chão para o refrão.





A cantora do Rio Grande do Sul, que fez sua primeira participação no carnaval de Salvador no trio do Tik Tok, foi batizada na entrada e na saída. Após abrir o show com a música Poeira, do repertório de Ivete Sangalo, ela terminou a apresentação pintada de Timbalada, e saiu como nova aposta para puxadora de trio na Bahia.









Coreografados





Murrinho na cabeça, braço em volta do pescoço, na frente do corpo, joelho direito quebra para um lado e joelho esquerdo quebra para outro. As coreografias ensaiadas agradaram até quem já viveu incontáveis carnavais. A foliã Tercia Tavares, de 68 anos, curtiu o trio de longe, mas afirmou que “adora as dancinhas”: “Tudo de bom”.





O grupo Tchakabum, responsável por hits tradicionais da folia baiana como Onda Onda e Dança da Mãozinha, também se apresentou no trio. Marcelo e Nem Menezes afirmaram que eram um “Tik Tok dos anos 2000”, ou seja, de antes das redes sociais. Suas músicas, que têm as coreografias marcadas até hoje, foram catapultadas após releituras e tendências no aplicativo: “Tubarão, te amo” e “Mãozinha pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça, birimbola”.









O sucesso é tanto que o vocalista Marcelo Menezes montou uma empresa só pra fazer esse tipo de música viral e com espaço para danças no Tik Tok. “Tem a música que a gente fez, Tchakabunda, que em dez dias tem quase 3 mil vídeos já feitos”, conta.





O trio que saiu do Farol da Barra cheio, entretanto, esvaziou conforme se aproximava do Morro do Cristo. Ana Vitória Dórea, de 22 anos, resolveu ficar um pouco para trás e curtir atrás de Lincoln. “Pagode para Carnaval é melhor”, diz.





Do passinho para a Quebradeira









Depois do bloco do Tik Tok, a abertura da sexta-feira de carnaval ficou por conta dos trios sem corda de Lincoln, Psirico e Parangolé, com o novo e o tradicional do pagode baiano.





O cantor Lincoln comemorou o aniversário comandando a pipoca no circuito Barra-Ondina. O artista estava vestido como Maquinista Dourado, inspirado na sua música “Locomotiva”, aposta para este verão. De macacão dourado assinado por Jorge Andrade e Neto Monteiro, ele fez a entrada no Carnaval cantando a música Revoada e arrastando uma massa de pessoas "metendo dança".





Depois do trio do aniversariante, foi a vez de Márcio Victor quebrar tudo com o Psirico. O cantor chamou a atenção dos foliões que acompanharam seu trio ao descer para dançar com uma das cordeiras. Enquanto a cordeira dançava ao som de “Quebra, vai, negona”, Márcio Victor chegou a elegê-la como rainha da festa. "Eu vou lá embaixo dançar com ela, vei. Não tá engarrafado não", falou. Emocionada, a cordeira chegou a se jogar no chão em agradecimento. Depois de um longo abraço, os dois dançaram juntos.





Mas Márcio Victor não parou por aí. O cantor aproveitou o momento para cantar a música “Firme e Forte”. "Já que tem tanta gente da minha favela aqui, junta todo mundo e vamos cantar", chamou.





Atrás, vinha o trio de Parangolé, comandado por Tony Salles. "Seu bombeiro chegou", declarou o cantor, por volta das 18h, em frente ao Camarote da Brahma. Pelo segundo dia consecutivo, Salles colocou fogo na Barra. No trio, os bombeiros de verdade, "Guardiões da Vida", acompanhavam o show paramentados.





Quem também acompanhou o trio foi a apresentadora Scheila Carvalho, esposa de Tony. A ex-dançarina do É o Tchan desceu a Ondina descalça e sem parar de dançar por um segundo. Scheila ainda comentou sobre a onda do Tik Tok no carnaval de Salvador: “Por um lado é bom, porque dá para dançar ocupando menos espaço. São uns passinhos mais contidos. Mas para mim, que estou aqui no trio, aí é o pagodão. Quando abre espaço, é para dançar solto”.





O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.