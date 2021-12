Feijão do Casarão encerra temporada no Dia de Santa Bárbara

Prestes a completar 24 anos de carreira, o Batifun encerra a temporada 2021 do projeto especial do Feijão do Casarão neste sábado (4), Dia de Santa Bárbara. O evento acontece a partir das 12h30, no Casarão Dezessete, onde se misturam buffet de feijoada, samba e a cultura do Centro Histórico. Na abertura da festa estão os DJs Paulinha Chernobyl & Rafaé.

O Feijão do Casarão estreou na semana em que o Governo do Estado publicou no Diário Oficial a liberação de eventos com a venda de ingressos para até 1.100 pessoas, desde que estivessem vacinadas e seguissem também as medidas não farmacológicas de proteção contra a covid, como o distanciamento e o uso de máscaras na circulação. Por isso, o salão abriga 75% da capacidade de público.



SERVIÇO - Feijão do Casarão – feijoada, samba & arte | Grupo Batifun + DJs Paulinha Chernobyl & Rafaé (abertura) | Casarão Dezessete (Terreiro de Jesus, n° 100, Pelourinho), sábado (4), às 12h30 (início do buffet) e 14hh (shown) | Ingressos: R$ 150 (promocional) e R$ 165 (bilheteria), venda no Sympla