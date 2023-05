Feira: caminhoneiro é preso com 40 caixas de cigarros contrabandeados

Um morador de Feira de Santana foi preso após ser flagrado conduzindo um caminhão que transportava de 40 caixas de cigarros contrabandeados. O flagrante ocorreu por volta das 18h30, da última segunda-feira (29/5), após um caminhão que vinha de São Paulo ser abordado durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, em Humildes, distrito de Feira de Santana.

Após os policiais solicitarem a documentação do condutor do veículo, os policiais visualizaram na cabine uma caixa de cigarros de origem paraguaia. Os policiais resolveram, então, fiscalizar a carga transportada e encontraram mais 40 caixas do cigarro contrabandeado. Durante a abordagem, o condutor do caminhão informou que o cigarro foi carregado em São Paulo, tendo como destino o Feiraguai, comércio popular da cidade.

Foi dada voz de prisão ao condutor do caminhão, sendo o veículo e preso levados ao Posto da Polícia Federal, onde o material foi contabilizado, chegando-se ao total de 490 mil unidades de cigarros apreendidos. O preso foi indiciado nas sanções do crime de contrabando e encontra-se à disposição da Justiça Federal de Feira de Santana.