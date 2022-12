Feira da Agricultura Familiar reúne atrações musicais e gastronômicas em Salvador

Quem gosta de curtir boa música e saborear a alta gastronomia vai poder aproveitar gratuitamente as diversas opções oferecidas pela Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que acontece de hoje até domingo (18), no Parque Costa Azul, em Salvador.

Na sua 13ª edição, o evento contará com shows de Margareth Menezes, Jau, Cortejo Afro, Filhos de Jorge, Thathi, Del Feliz, Gab Ferruz, Samba Maria, Viola de Doze e Adelmario Coelho. O público ainda poderá conhecer 2.293 produtos inovadores e sustentáveis, de 209 empreendimentos da agricultura familiar, que estarão disponíveis para a comercialização durante os cinco dias da feira.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR), Jeandro Ribeiro, a feira é a oportunidade de demonstrar os resultados da gestão governamental e valorizar a produção rural. “Os produtos estão aqui não só para serem comercializados, eles estão contando a história desses 600 estabelecimentos rurais e desses quase dois milhões de habitantes que estão lá produzindo. Os produtores de café estarão aqui vendendo sua produção e contando como foi essa experiência de integrar política pública com a realidade do campo”, salientou.

Presente na edição anterior, a psicóloga Janine Costa já foi ao primeiro dia do evento deste ano para fazer compras. “Gostaria que fosse a cada três meses, porque é um evento muito importante, eu gosto dos produtos de artesanato. Cada estande é uma novidade, uma coisa diferente que no dia a dia nós não encontramos”, destacou.

Uma Praça Gastronômica receberá os visitantes que quiserem almoçar, jantar ou terem um happy hour, com muita comida típica da Bahia, como bode assado, ensopado com cuscuz, pastéis de caranguejo, casquinhas de aratu e caranguejo, beijus, caldos e moquecas.

Os mais empolgados com a gastronomia poderão conferir a Cozinha Show, que traz o tema ‘Cozinha Étnica e Cultural: Uma Volta à Diversidade da Agricultura Familiar Baiana’. Ela vai explorar, por meio de aulas-show e palestras, todo o potencial dos produtos da agricultura familiar na Bahia.

Nesta quarta-feira, o destaque foi a palestra do nutricionista Daniel Cady sobre a Importância dos Produtos da Agricultura Familiar na Nutrição e Rendimento Físico. A programação conta ainda com a presença de chefs de cozinha renomados da Gastronomia local e cozinheiros e cozinheiras que participam de grandes festivais gastronômicos pelo estado, reconhecendo e fortalecendo os saberes da cultura alimentar baiana.

O evento terá também tendas quilombola, indígena e de artesanato para valorizar a diversidade dos povos tradicionais. A iniciativa agradou o professor Raimundo Nascimento, que teceu elogios ao evento. “Acho muito importante juntar a produção quilombola, indígena, do trabalhador da agricultura familiar e trazer para Salvador para as pessoas conhecerem e consumirem esse produto”, opinou.

O evento conta ainda com espaços como a licuriteria e a umbuteria, com produtos derivados do licuri e umbu, espaço kids e para adoção de animais. Na programação, ainda figuram aulas-show com representantes do Movimento Slow Food e Oficina de Preparo de Cafés, com baristas da Cooperativa Mista dos Cafeicultores de Barra do Choça e Região (Cooperbac).

Confira a programação completa:

Quarta-Feira (14)

11h - Vencedores do Concurso - Jônatas Bonfim e Alessandro Ribeiro (UFBA)

13h - Palestra Daniel Cady sobre a Importância dos Produtos da Agricultura Familiar na Nutrição e Rendimento Físico

15h - Ícaro Rosa - Restaurante Jiló

17h - Caco Marinho - Instituto Ori

18h - Show do Cortejo Afro

20h - Show de Jau

Quinta-Feira (15)

11h - Vencedores do Concurso Gastronômico - Dulce Maria Moreira e Antonia Gilnete Leite (CEEP)

13h - Festival Gastronômico - Benedita da Tilápia

15h - Matheus Almeida - Cozinha Kitanda

17h - Andrea Albuquerque - Divino Pão

Sexta-Feira (16)

13h - Festival Gastronômico - Reserva Extrativista de Canavieiras

15h - Thiago Sá - Confeitaria Thiago Sá

17h - Jorge Washington - Culinária Musical do Afrochef

18h30 - Renata Moura - Preparo de Drinks/Slow Food

Sábado (17)

11h - Ednilson Andrade - Arca do Gosto/Slow Food

13h - Festival Gastronômico - As Moquecas de Bom Jesus

15h - Íris Torres - SENAC

17h - Solange Borges - Culinária de Terreiro

Domingo (18)

11h - Oficina de Preparo de Cafés com baristas - Cooperbac

13h - Festival Gastronômico - As Beijuzeiras de Irará

15h - Uerisleda Moreira - Cozinheira e Professora Universitária

17h - Laís Rosa - Consulado Rosa Malê