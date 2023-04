Feira da Cidade terá shows e 80 empreendedores neste fim de semana

O Evento além de ser um ótima opção para passear, é um convite para vivenciar um festival de gastronomia, e nessa edição terá dezenas de novidades, entre elas, a Churrascada da Feira, Burgueres artesanais, Festival do Recôncavo com Maniçoba, Sarapatel e um arsenal de sobremesas suculentas, e o o Festival Inclusivo com comidas saudáveis, veganas e para restritivos.

Um convite a quem ficou em Salvador no feriado e já deseja antecipar os presentinhos para o Dia das Mães. O público encontrará cosmética natural, moda, Beach wear, camisetaria com baianidade, papelaria artesanal, acessórios de todos os tipos, feira de vinil, roupa pra pet, peças infantis, e muita marca autoral com presentes exclusivos.

A Feira da Cidade aquece a Economiae promove a Economia Criativa local, e oferece uma programação cultural importante e gratuita, com a missão de ocupação urbana para manter as praças vivas e convidar a população a conviver a céu aberto, vivendo os espaços públicos da sua cidade.

A Feira da Cidade é um espaço democrático e inclusivo, e atrai públicos de todas as idades, e pets.

Opções de Presentes

Marcas diversas como a Caraíva, que produz bolsas e outros produtos sustentáveis; a Flor de Carnaúba que traz cosméticos artesanais; a marca Terra Consciente que trabalha com chás, óleos essenciais e manteiga de Karité; brinquedos para as crianças trazidos de forma criativa pela Cria que Brinca, além de opções para veganos, como a Veglac e a marca Cozinha Inclusiva.