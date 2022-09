Feira da Cidade volta às ruas em edição de aniversário

Depois de um tempo sem ser realizada por causa da pandemia, A Feira da Cidade volta a acontecer no sábado (24) e domingo (25), para marcar os oito anos da feira pioneira de Salvador no segmento. O evento que reúne mais de 100 barracas de comida e economia criativa será realizado no Canteiro Central do Imbuí, das 8h às 22h, com mais de 20 horas de música e shows de Pedro Pondé, Batifun, Eric Assmar, e uma grande programação para crianças com o show do Canela Fina, o espetáculo Sereia e o Som, espaço de brincadeiras com o OCA Infância, plantio e picnic.

O destaque desta edição é o Festival de Sobremesas, que reunirá mais de 30 chefs e confeiteiras entre ícones de notoriedade na Bahia e novos talentos da confeiteira vendendo doces com preços acessíveis a partir de um real.

Os destaques dessa edição para os doces são os lançamentos:

Brigadeiro trufado, Copo da felicidade, Monte seu bolo, Torta cookie vegana, Bolo com sorvete da Cubana, macarrons de diversos sabores, Pipoca caramelizada com Ninho, Doces zero açúcar e zero lactose, Palitinhos de cookies com brigadeiro low carb de chocolate, Donuts doces e salgados, doces proteico e muito mais.

Para o almoço, o público vai ter opções do Sertão, Maniçoba, Sarapatel, Carne de Sol com manteiga de garrafa, Feijoada, Tropeiro com Picanha suína e marmitas saudáveis. Para o café da manhã, o destaque é o pão de queijo canastra com carne do sol e café orgânico da Chapada. Petiscos como bolinho de feijoada, bolinho de maniçoba, croquete de vaca atolada, donuts de carne seca com banana e gnocchi de banana da terra. Pra as bebidas os choppes artesanais voltam com tudo, com a cerveja artesanal de maxixe e o sour de caju por exemplo com copo a partir de R$ 9.

Além da comida, a feirinha de moda conta com acessorios para materniade, roupas de crochê, bijuterias, papelaria, decoração e artigos de autocuidado.

A FEIRA DA CIDADE

A Feira da Cidade é pioneira e o maior projeto contínuo de gastronomia, economia criativa e inovação de Salvador. O projeto nasceu em 2014 e esse ano completa 8 anos de existência com mais de 250 edições realizadas, 25 praças ocupadas, mais de 1 milhão de visitantes e mais de 10.000 empreendedores lançados.

Serviço - A Feira da Cidade (@a_feira) | sábado (24) e domingo (25), no Canteiro Central do Imbuí