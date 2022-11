Feira da Franquia tem negócios a partir de R$ 10 mil em Salvador

Ser dono do próprio negócio é o sonho de muita gente, mas começar do zero pode ser complicado quando não há muitos recursos e a economia anda instável. A saída pode ser adquirir uma franquia de uma marca que já está consolidada no mercado. Nesta quinta-feira (17) começa a Feira da Franquia, evento que busca empreendedores e investidores dispostos a investir em empresas estabelecidas. A expectativa é atrair cinco mil visitantes.

O evento terá três dias e segue até sábado (19), no Shopping Bela Vista. São 43 stands, com cerca de 100 marcas disponíveis para visita, algumas delas famosas e outras ainda pouco conhecidas. Os valores começam em R$ 10 mil e podem alcançar até R$ 1 milhão. A Feira da Franquia existe há dez anos, mas essa será a primeira edição do evento em Salvador e no Nordeste.

O idealizador e organizador da Feira, Arvid Auras, contou que as áreas de atuação das franquias são diversificadas. Há empresas do ramo de alimentação, sorveteria, cosméticos e perfumaria, saúde, estética, construção civil, educação, odontologia, dentre outros. Ele disse que Salvador foi escolhida por ser referência para o Nordeste, pelo turismo, o cenário de indústria e a expansão do comércio.

“O Brasil é um país empreendedor, mas hoje começar do zero é arriscado. Você precisa testar o negócio, testar o produto, testar as mídias, enfim. No caso das franquias, tudo isso já está pronto, foi testado e funciona. Além disso, existe o controle financeiro e o suporte que são muito importantes para o empreendedor ou investidor, é a garantia maior de que vai dá certo, de que ele vai ter sucesso”, explicou Auras.

Ele contou que a Feira da Franquia é um evento itinerante que acontece em várias cidades brasileiras no decorrer do ano. A última edição foi realizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em julho. Essa é a primeira vez no Nordeste. Além das marcas, haverá palestras com consultores que atuam em todo o país.

“O Banco do Nordeste está na feira como palestrante e como participante. Para quem acredita que franquia é algo distante ou impossível é importante saber que existe a possibilidade de financiar até 100% do valor. Na feira, será possível conversar com quem está à frente do negócio, conhecer e analisar o material, e ver se tem o seu perfil. Uma troca que seria mais difícil de fazer por e-mail”, afirmou.

Mercado

O gerente de expansão da Oral Sin, José Henrique Silva, está em busca de investidores e de dentistas dispostos a arriscar. A empresa tem 495 unidades no Brasil, sete delas na Bahia, sendo uma em Salvador. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), teve crescimento de 46% no primeiro semestre e fatura R$ 456 milhões, R$ 3 na Bahia. O objetivo é conseguir ampliar em mais cinco o número de franquias no estado.

“Franquias representam um mercado consolidado, formatado e com taxa de mortalidade bem pequena. A pessoa pega um mercado pronto, o que é mais fácil de fazer acontecer do que começar do zero, e independente de instabilidade financeira ou política, é um mercado que oferece estabilidade”, afirmou Silva.

Para entrar no negócio é preciso investir de R$ 600 mil a R$ 1 milhão e o gerente frisou que existem linhas de crédito que podem facilitar o pagamento. “Desde um investidor até um dentista recém-saído da faculdade, ou um dentista que tem a própria clínica e ela não está acontecendo, podem investir”, disse.

O proprietário da franquia Rei do Pirão, Carlos Alexandre, mais conhecido como Carlinhos, contou que as possibilidades de abrir novas franquias são infinitas. Existem 14 em operação na Bahia e a meta é expandir para outros estados. O investimento é de R$ 130 mil.

“É um excelente negócio para quem quer uma marca já consolidada no mercado e com toda expertise. É a primeira vez que participo da feira. A ideia é fantástica. É a possibilidade de maior expansão da marca”, disse.

O ingresso para conferir o evento e assistir as palestras custa R$ 40, e dá acesso aos três dias. O passaporte pode ser adquirido na plataforma virtual Sympla ou presencialmente no local do evento. Há ainda meia entrada para estudantes, idosos (60 anos ou mais) e professores, mediante apresentação de documento de comprovação.

Salvador

A Pesquisa Trimestral de Desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF) apontou que Salvador foi a oitava cidade que mais expandiu o número de franquias dentre as 30 maiores do país, em 2022 na comparação com o ano passado. O acréscimo foi de 25,3%, com 2.672 pontos de atuação. A Bahia é o maior estado em número de unidades do Nordeste, com 7.044 pontos de venda.

Entre as dez marcas mais disputadas da Feira da Franquia está o restaurante Outbêco, nascido nas favelas do Rio de Janeiro e que tem cerca de 210 unidades, em nove estados e em Portugal. Para entrar para o negócio o investimento é de sete a dez salários mínimos. O fundador da empresa, Daniel Félix, disse estar procurando parceiros com garra e vontade de empreender.

“Estamos muito animados com o evento, sabemos do grande potencial que a Bahia tem, desde sua gente, seu clima e sua representatividade no cenário econômico do país. Esses fatores sem dúvida contribuirão e muito para um evento extraordinário. Preparamos algumas surpresas para os participantes da feira e condições exclusivas para implantação do projeto Outbêco no Nordeste”, disse.

Ele contou que a intenção é instalar um restaurante em cada bairro de Salvador. A pesquisa mostrou que no 1º semestre o setor de franquias no Brasil apresentou crescimento similar ao do período pré-pandemia, com aumento de 12,9% em faturamento e a receita de R$ 91.432 bilhões.

Os valores das franquias ofertadas no evento são os mais diversos, como já ilustrado no texto. Os casos são diversos e vale a pena conferir a Feira para escolher a atividade que mais lhe agrada. Com menos de R$ 10 mil, por exemplo, você pode ser franqueado da Mr. Wash, de cuidados automotivos. Já por R$ 25.900, o interessado consegue adquirir a franquia EcoPower, de energia solar. E por aí vai. São uma centena de opções.

Veja quais são as marcas de franquia mais disputadas:

Chiquinho Sorvetes

Mercadão dos óculos

Amo vacinas – Clínica de vacinação

GiOlaser

Oakberry

Instituto Embelleze

Patroni Pizza

Outbêco

RE/MAX – Agência Imobiliária

Prepara Cursos Profissionalizantes

Confira a programação de palestras do evento:

Quinta-feira (17)

15h30 - Como escolher a franquia certa

Ana Centrone, gerente de expansão da Tintas MC

Ana Centrone, gerente de expansão da Tintas MC 16h45 - O segredo da maior rede de sorveterias do Brasil

Isaías Bernardes, CEO da Chiquinho Sorvetes

Isaías Bernardes, CEO da Chiquinho Sorvetes 18h – Como fraquear seu negócio

Arthur Burlamaque, CEO da Consultoria Franchising Group

Sexta-feira (18)

15h30 – Empreendendo com franquia de alimentação

Juan Seligra, gerente sênior de Expansão da SMZTO

Juan Seligra, gerente sênior de Expansão da SMZTO 16h45 – Empreender com franquias na periferia

Daniel Félix, CEO do Outbêco

Daniel Félix, CEO do Outbêco 18h – Marcas baianas e suas trajetórias

Diogo Dumet, CEO da MP Dumet

Sábado (19)