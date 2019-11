Feira da fraternidade reúne música, gastronomia e bazar no Largo da Vitória

Entre quinta-feira (7) e domingo (10) o Largo da Vitória, em Salvador, receberá a 38ª Feira da Fraternidade. A feira terá renda revertida em prol as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória e vai contar com espaço de gastronomia nacional e internacional, bazar de roupas, artesanato e uma programação infantil.

A Banda Eva, Negra Cor, Manno Góes, Estakazero, Del Feliz, Pra Casar, Guga Meyra e Jorge Zarath são algumas das principais atrações da feira.

O horário de funcionamento será das 18h às 22h (quinta e sexta), das 10h às 22h (sábado) e das 10h às 21h (domingo). Os convites, R$30 (inteira) e R$15 (meia), já podem ser adquiridos com antecedência na secretaria da própria Igreja da Vitória ou pelo site do sympla.

A gastronomia é um dos destaques do evento, com espaços para a culinária regional, nacional e as internacionais francesa, árabe, italiana, espanhola e portuguesa. São muito concorridas também as barracas de artesanato, brechó e bazar, além do Espaço D’Arte, Apostolado da Oração e o Coreto de Nossa Senhora. Sob o comando do padre Luís Simões, evento reúne atrações e atividades para todas as idades e todos os gostos

IComo acontece em todas as edições, a garotada tem diversão garantida na Vila Infantil, com os brinquedos do Parque Inflável do Tio Paulinho e uma tenda de atrações e atividades com contadores de histórias, brincadeiras, oficina de Slime e show de mágica.



SERVIÇO

38ª Feira da Fraternidade

Data: 7 a 10 de novembro

Ingresso: R$30,00 reais (inteira) e R$15,00 (meia)

Horários: Das 18h às 22h (quinta e sexta), das 10h às 21h (sábado e domingo)

Local: Largo da Vitória





PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Quinta

Abertura Oficial (18h)

Negracor

Estakazero





Sexta - a partir das 19h

Banda Eva

Os My Friends





Sábado - a partir das 11h30

Pipoca Bacana

Coral do Vieira

Gambiarras

Tio Barnabé

Jotinha e Cervaneja

Del Feliz

Guga Meira

Manno Góes





Domingo - a partir das 10h30

Espaço Musical,

Escalada

Tio Elétrico

Jorge Zarath

Hebert & Richard

Pra casar





VILA INFANTIL

Sábado – 14 horas

Pé de Canto

Grupo Revolução Teatral

Márcia Mendes (Contação de História)

Emília Nunēz (Contação de História)

Martha Galrão (Contação de História





Domingo – 14 horas

Currupião

O Voo da Chica

Nairzinha – Vó que brinca

Mágicos Dracon