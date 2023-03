Feira da Sé fará parte do festival em homenagem ao aniversário de Salvador

Uma das atrações do Festival da Cidade, que celebrará os 474 anos de Salvador, será a Feira da Sé. Cerca de 60 expositores estarão na Feira com seus produtos de moda, artesanato, gastronomia, dentre outras opções.

Muitas novidades estão sendo preparadas pelas expositoras, que buscam surpreender os clientes com lançamento de peças inéditas.

A Edição Especial Feira da Sé I Aniversário de Salvador é uma realização do Instituto ACM – Ação, Cidadania e Memória e tem apoio da Rede Bahia e jornal Correio.

Além da Feira, o Festival da Cidade terá atrações musicais, a exemplo dos shows em tributo às divas da MPB, e o concurso de carrinhos de cafezinho farão parte da extensa programação nos dias 31/03 e 01/04, das 14h às 22h.

Os Bailes da cidade com as orquestras dos maestros Zeca Freitas, Sergio Benutti, Paulo Primo e Fred Dantas farão parte da comemoração. Grupos de dança de salão serão convidados a integrar aos festejos, sendo presença esperada nos bailes.

O Festival da Cidade é realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador através da Saltur.

Confira a programação:

Sexta-feira – 31/03

Das 14h às 22h – Feira da Sé - moda, gastronomia e artesanato

18h – Show “Elis sob o Canto Negro de Wil Carvalho”

19h30 - Baile Dançante com a Orquestra Zeca Freitas

21h – Baile Dançante com a Orquestra Sergio Benutti

Sábado - 01/04

Das 14h às 22h – Feira da Sé – moda, gastronomia e artesanato

Das 14h às 17h30 – Segundo Desfile Salvador Vai de Cafezinho

18h – show “Sapoti – Márcia Short em um Tributo a Ângela Maria”

19h30 – Baile Dançante com a Orquestra Paulo Primo

21h – Baile Dançante com a Orquestra Fred Dantas

Serviço:

O que é: Feira da Sé I Edição Especial Aniversário de Salvador

Quando: 31/03 e 01/04, das 14h às 22h

Local: Praça 02 de julho, no Largo do Campo Grande