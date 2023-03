Feira da Sé retorna a Salvador com edição especial em homenagem às mulheres

Após 12 meses, a Feira da Sé retorna ao Campo Grande, em Salvador, e traz a homenagem às mulheres como tema central da feira em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. O evento contará com a participação da Expo Mulher e com oficinas gratuitas para o público, a exemplo das tendas de criação de brinquedos criativos, com a artesã Sara Alves; de bordados, com as instrutoras Rita Fraga e Cristiane Vilas Boas, do Projeto À Flor da Pele; e de pintura corporal infantojuvenil, inspirada em seres folclóricos brasileiros, com a Professora Taiane Alves.

Para animar o evento, atrações musicais também farão parte da programação. Dentre elas, o Sarau "Cartografias", que contará com sete autoras recitando/ lendo textos literários para o público, no sábado (11); o grupo de forró, Chita Fina, expressando a diversidade cultural do país inspirada em sons do Recôncavo Baiano; e o Samba das Cumades, grupo de musicistas que tem como causa a mulher no samba, as duas atrações no domingo (12). Dentre as atrações infantis, a diversão ficará por conta da peça "Sítio do Pica Pau Amarelo", do Grupo Stripulia; e do espetáculo "Clássicas", de Fulanas CIA de Circo .

Com atuação, desde 2018, a Feira da Sé traz sua curadoria como marca registrada, que garante variedade, qualidade e identidade baiana dos produtos comercializados. Cerca de 60 expositores farão parte da feira com seus produtos de moda, artesanato, literatura, dentre outras opções. Para os amantes da literatura, a editora baiana, Caramurê, estará presente com seus títulos voltados para crianças, jovens e adultos.

A Feira da Sé I Edição Mês da Mulher é uma realização do Instituto ACM com apoio da Rede Bahia, do Jornal Correio e da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude.